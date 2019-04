„Forrest Gump”, „Pretty Woman”, „Zielona mila”. Dziś w telewizji same hity!

"Forrest Gump" - TVN7 godz. 23:40

Amerykański film fabularny z 1994 roku w reżyserii Robert Zemeckisa. W tytułową rolę wcielił się Tom Hanks. Produkcja oparta jest na powieści o tym samym tytule autorstwa Winstona Grooma. Treścią fabuły filmu są losy tytułowego bohatera Forresta Gumpa, człowieka z wrodzoną łagodną odmiana autyzmu, który na skutek licznych zbiegów okoliczności bierze udział w najważniejszych wydarzeniach swojej epoki, a w końcu zdobywa spory majątek.



"Pretty Woman" - TVN godz. 20:55

Komedia romantyczna produkcji amerykańskiej z 1990 roku. W rolach głównych Richard Gere i Julia Roberts. Prostytutka Vivian Ward, zostaje zatrudniona przez majętnego biznesmena Edwarda Lewisa jako reprezentacyjna dama do towarzystwa.



"Jeden dzień" - TVP godz. 20:05

Amerykańsko-brytyjski melodramat z 2011 roku w reżyserii Lone Scherfig. W głównych rolach zagrali Anne Hathaway i Jim Sturgess. Dexter i Emma po spędzeniu wspólnej nocy na studiach, są pokazywani co roku tego samego dnia, aby widz mógł zaobserwować, jak wygląda ich życie.



"Zielona mila" - Puls godz. 20:00

Amerykański film fabularny z 1999 roku w reżyserii Franka Darabonta. W rolach głównych zagrali Tom Hanks i Michael Clarke Duncan. Muzykę skomponował Thomas Newman. Pracę strażników celi śmierci zaburza jeden z ich podopiecznych: afroamerykanin oskarżony o morderstwa dzieci i gwałt, a jednak mający tajemniczy dar.



"Król lew" - TV4 godz. 15:30

Animowany film Walta Disneya wydany w 1994 roku. Fabuła filmu pokazuje losy Simby – młodego lwa, który poznaje swoje miejsce w „Wielkim kręgu życia” i pokonuje szereg przeszkód, by zostać królem Lwiej Ziemi.



"Pani Doubtfire" - Polsat godz. 13:05

Amerykański komediodramat z 1993 roku na podstawie powieści Anne Fine. Główne role zagrali: Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan. Muzykę skomponował Howard Shore. Po gorzkim rozwodzie aktor przebiera się za gosposię, aby spędzać czas ze swoimi dziećmi pod nieobecność swojej byłej żony.



"Mały książę" - TVP2 godz. 12:00

Francuski film animowany w reżyserii Marka Osborne'a z 2015 roku. To adaptacja książki pisarza Antoine’a de Saint-Exupéry’ego o tym samym tytule z 1943 roku. Mała dziewczynka mieszka wraz ze swoją matką w bardzo "dorosłym" świecie. Jej sąsiad, pilot, wprowadza z kolei dziecko w niezwykły świat, w którym wszystko jest możliwe - świat Małego Księcia.