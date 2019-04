Coś dla fanów serialowej Daenerys. Emilia Clarke zagra w filmie inspirowanym hitem „Last Christmas”

Jak podaje serwis deadline.com, film „Last Christmas” wejdzie na ekrany kin 8 listopada, chociaż pierwotnie mówiono o 15 listopada. Wybór daty z pewnością nie jest przypadkowy. W tym czasie w sklepach pojawiają się świąteczne dekoracje, w mediach emitowane są pierwsze reklamy inspirowane bożonarodzeniowymi motywami, a w rozgłośniach nieodłącznie króluje hit George'a Michaela. To właśnie twórczość tego muzyka zostanie przybliżona widzom produkcji, w której zobaczymy m.in. Emilię Clarke, Emmę Thompson oraz Henry'ego Goldinga. Do ścieżki dźwiękową włączono niepublikowaną do tej pory muzykę współzałożyciela grupy Wham.

Emilia Clarke, która fanom „Gry o tron”: znana jest z roli Daenerys, zagra w „Last Christmas” Kate pracującą jako elf w czynnym przez cały rok sklepie ze świątecznymi gadżetami. Jej życie odmieni się, gdy pozna Toma (w tej roli Golding). Dalsze, z pewnością zaskakujące i pełne romantycznych zwrotów akcji losy bohaterów, poznamy podczas seansu. Za produkcję filmu odpowiadają Feig i Jessie Henderson, zdobywca nagrody BAFTA David Livingstone oraz wspomniana wcześniej Thompson.

