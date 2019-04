Ciekawostki o filmie „Forrest Gump”. Zauważyliście córkę Toma Hanksa? Kto miał zagrać głównego bohatera?

15.

Zdanie: "Nazywam się Forrest Gump. Ludzie nazywają mnie Forrest Gump" było inwencją twórczą Hanksa.



14.

"Forrest Gump" jest na 24. miejscu najbardziej dochodowych filmów w historii.



13.

Podczas kręcenia scen piłkarskich Hanks był chory na grypę.



12.

Kurt Russell wykonuje utworu Elvisa Presleya w filmie. W produkcji "Elvis" z 1979 roku Russell wcielił się Presleya.



11.

W 1995 roku ukazał się sequel powieści o Forreście Gumpie, a w 2001 roku Eric Rock, autor pierwszego filmu, przekształcił go w scenariusz. Hanks i Zemeckis zdecydowali jednak, że kontynuacja nie ma sensu.



10.

W filmie tym zadebiutował Haley Joel Osment (później kojarzony z rolą w filmie "Szósty zmysł"). Zagrał Forresta Juniora.



9.

Za każdym razem, gdy pojawia się na ekranie jakakolwiek fotografia przedstawiająca Forresta, ma on na niej zamknięte oczy.



8.

Sally Field, która gra matkę Forresta, w rzeczywistości jest tylko 10 lat starsza od Toma Hanksa.



7.

W scenie w autobusie szkolnym widzimy zarówno córkę Toma Hanksa Emily, jak i syna Roberta Zemeckisa Alexandera. Ona jest rudowłosą dziewczynką, a on pierwszym chłopcem, który nie pozwoli Forrestowi obok siebie usiąść.



6.

Dzieła malarza Normana Rockwella posłużyły jako inspiracja do stworzenia rodzinnego miasta Forresta, a także dla kilku innych zdjęć w filmie.



5.

Ice Cube i Dave Chappelle odrzucili rolę Bubby, którą ostatecznie zagrał Mykelti Williamson.



4.

Restauracja Bubba Gump Shrimp Co., którą stworzono na potrzeby filmu, jest teraz prawdziwą siecią z 39 lokalizacjami na całym świecie.



3.

Zarówno Terry Gilliam jak i Barry Sonnenfeld odrzucili prośbę o reżyserię filmu, zanim film trafił do Roberta Zemeckisa.



2.

Ławka, na której w jednej ze scen siedzi Forrest Gump, została sprzedana na aukcji w 2013 roku za 25 tysięcy dolarów.



1.

John Travolta był pierwszym aktorem branym pod uwagę do roli Forresta Gumpa, jednak odrzucił tę rolę. Rozważano później obsadzenie Billa Murreya. Z kolei Winston Groom, autor powieści, na podstawie której powstał film, stawiał od początku za najlepszego kandydata do zagrania tej roli Johna Goodmana.