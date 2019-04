„Gladiator”, „Moja dziewczyna”, „Woda dla słoni”. Co obejrzymy dziś w telewizji?

"Zielona Mila" - TV Puls godz. 23:05

Amerykański film fabularny w reżyserii Franka Darabonta z Tomem Hanksem i Michaelem Duncanem w rolach głównych. Scenariusz oparty jest na powieści Stephena Kinga pod tym samym tytułem. Na życie strażników w celi śmierci ma wpływ jeden z podopiecznych - czarnoskóry mężczyzna oskarżony o morderstwo dzieci i gwałt. Z pozoru potwór ma tajemniczy dar.



"Woda dla słoni" - TVP1 godz. 22:50

Amerykański dramat w reżyserii Francisa Lawrence'a z 2011 roku. W rolach głównych Reese Witherspoon i Robert Pattinson. Film jest adaptacją książki o tym samym tytule. Akcja osadzona jest w latach 30. Były student weterynarii podejmuje pracę w cyrku i zakochuje się w żonie ringmastera.



"Gladiator" -TV Puls godz. 20:00

Film produkcji amerykańskiej w reżyserii Ridleya Scotta, którego akcja rozgrywa się w czasach Starożytnego Rzymu. W głównych rolach Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris i Djimon Hounsou. Muzykę stworzyli Hans Zimmer i Lisa Gerrard. Były rzymski generał próbuje zemścić się na skorumpowanym cesarzu, który zamordował jego rodzinę i wysłał go do niewoli.



"Moje wielkie greckie wesele" - TVP2 godz. 16:20

Amerykańsko-kanadyjska komedia romantyczna według scenariusza Nii Vardalos. Współproducentami filmu Tom Hanks i jego żona Rita Wilson. Młoda Greczynka zakochuje się w mężczyźnie o innym pochodzeniu i stara się, by jej rodzina zaakceptowała go, w tym czasie starając się wdrożyć go w obecną w tym kraju kulturę.



"Moja dziewczyna" - TV Puls 2 godz. 16:00

Amerykański film fabularny z 1991 roku w reżyserii Howarda Zieffa z muzyką Jamesa Newtona Howarda. Historia przyjaźni Vady - młodej, zakompleksionej dziewczyny na progu dojrzałości i alergika Thomasa J.

