Niektórzy mogli obejrzeć „Grę o tron” wcześniej. Wpadka przy emisji 2. odcinka

O wycieku informowali internauci. Już w niedzielę po południu pojawiły się wpisy wraz ze zrzutami ekranu dowodzące, że niektórzy seans „Gry o tron” mają już za sobą. Doniesienia użytkowników Twittera czy Reddita potwierdziła rzecznik Amazona. – Żałujemy, że przez krótki czas klienci Amazona w Niemczech mieli dostęp do 2 odcinka 8 sezonu „Gry o tron”. To był błąd i został naprawiony – skomentował w rozmowie z The Hollywood Reporter rzecznik Amazona. Epizod pojawił się na kilka godzin przed oficjalną premierą i był dostępny na żywo dla niektórych użytkowników DirecTV Now.

W Polsce drugi odcinek 8. sezonu można było obejrzeć najwcześniej o 3:00 w nocy z niedzieli 21 na poniedziałek 22 kwietnia. Powtórkę stacja HBO wyświetli o godzinie 21:10 w poniedziałek.

HBO GO – ile kosztuje dostęp?

HBO GO nowym klientom oferuje bezpłatny miesięczny dostęp do usługi. Ci, którzy nie mieli wcześniej założonego konta, mogą więc obejrzeć pierwsze odcinki „Gry o tron” za darmo w internecie. Standardowa opłata za abonament miesięczny to 19,90 zł.

„Gra o tron” – ile odcinków?

Pierwsze dwa spośród sześciu odcinków finałowego sezonu trwają po nieco ponad 50 minut. Dopiero po nich nastąpi prawdziwa uczta – kolejne cztery części mają bowiem po około 1 godzinę i 20 minut długości. Kolejne odcinki będą udostępniane na HBO GO i na antenie HBO co tydzień. Oznacza to, że wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

Oto daty premiery poszczególnych epizodów:

Odcinek 1 (15 kwietnia): 51 minut



Odcinek 2 (22 kwietnia): 56 minut

Odcinek 3 (29 kwietnia): 1 godzina, 22 minuty

Odcinek 4 (6 maja): 1 godzina, 18 minut

Odcinek 5 (13 maja): 1 godzina, 20 minut

Odcinek 6 (20 maja): 1 godzina, 20 minut

