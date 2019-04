„Rolnik szuka żony”. Marta Manowska przedstawiła nowych uczestników programu

W Wielkanocny poniedziałek TVP1 wyemitowało tzw. zerowy odcinek programu Rolnik szuka żony. Gospodyni show - Marta Manowska - przedstawiła nowych uczestników programu, którzy zostali wybrani spośród setek zgłoszeń. Z wyłonionej grupy do głównych odcinków zostanie zaproszona już tylko połowa uczestników. Ci, którzy otrzymają najwięcej listów, dostaną szansę znalezienia swojej drugiej połówki. O tym, kto pojawi się w szóstej edycji programu widzowie przekonają się po wakacjach. Telewizja Polska planuje bowiem emisję programu na jesieni 2019 roku.

57-letni Marek

7-letni Marek samotnie mieszka w 24 hektarowym gospodarstwie, które sam założył i które rozwijał przez niemal 30 lat. Ma 169 centymetrów wzrostu, jest atrakcyjnym i dbającym o siebie mężczyzną, ojcem czwórki dorosłych dzieci i rozwodnikiem z 25-letnim stażem małżeńskim. Po ośmiu latach samotności i przelotnych związków gotów jest na poszukiwanie kobiety, która zaakceptowałaby go takim, jakim jest – stałego w uczuciach (choć nie romantycznego), uczciwego i ciężko pracującego. Marzy o partnerce szczerej (nie zaakceptuje osoby, która kłamie), pracowitej. Jak twierdzi, wygląd nie jest dla niego najważniejszy, ale zwraca uwagę na figurę kandydatki oraz chciałby, żeby była od niego młodsza.



Seweryn z Wielkopolski

Seweryn ma 28 lat, z zawodu i wykształcenia jest rolnikiem, a od czasu tragicznej śmierci rodziców samotnie pracuje na 70-hektarowym gospodarstwie. Pomimo ogromu pracy, Seweryn jest bardzo zaangażowany w życie wsi i chętnie pomaga innym mieszkańcom. Przez wiele lat grał w piłkę nożną w drugoligowej Polonii Słubice, jednak w 2012 r. – po śmieci ojca – zakończył karierę. Życiowych perturbacji nie przetrwał również jego 8 letni związek. Nasz bohater ma 177 centymetrów wzrostu i jest mężczyzną spokojnym, wrażliwym, odpornym na przeciwności losu, choć może odrobinę zbyt ufnym. Zmęczony samotnym życiem Seweryn w programie oczekuje przede wszystkim poznania fajnych ludzi, wśród których być może będzie „ta jedyna” – szczera, niezaborcza, pewna siebie i zaradna brunetka o niebieskich oczach, z którą mógłby stworzyć idealny związek i zabierać ją na romantyczne randki nad jeziorem lub na spontaniczną podróż w nieznane.



Sebastian z Wielkopolski

Wielkopolanin Sebastian ma 37 lat, piwne oczy, brązowe włosy i 170 centymetrów wzrostu i choć rolnictwo nie jest jego pierwszym wyborem, dziś nie wyobraża sobie życie poza gospodarstwem. Jest człowiekiem spokojnym, z dystansem podchodzącym do nowych znajomości, za to pracowitym, lojalnym i odpowiedzialnym. Lubi majsterkować – ma mały warsztat blacharski, gdzie dodatkowo naprawia auta. Słucha też muzyki dance i lubi dobre komedie. Samotny od siedmiu lat zgłosił się do programu w poszukiwaniu kobiety, która dla niego przeprowadziłaby się na wieś i z którą połączyłoby go prawdziwe uczucie. Sebastian uważa, że wygląd nie jest sprawą najistotniejszą, choć preferuje kobiety szczupłe. Chciałby, żeby była to kobieta spokojna (choć nie aż tak spokojna, jak on) dzieląca jego zainteresowania i pasje. Bez problemu zaakceptowałby też kobietę po rozwodzie czy z dziećmi, ale ważne jest dla niego by potencjalna partnerka była – jak on – katoliczką.



Adrian z Małopolski

Adrian ma 28 lat, jest rodowitym Małopolaninem, geodetą z wykształcenia, rolnikiem i kwiaciarzem z zawodu, wyboru i powołania. Ma 175 centymetrów wzrostu, szeroki uśmiech na twarzy i wrodzony talent do tańca. W wolnych chwilach zajmuje się fotografią, jeździ na nartach i czyta gazety. Ma na koncie dwa poważne, kilkuletnie związki i kilka zauroczeń, lecz – jako romantyk – wciąż czeka na „tę jedyną” kobietę, która zdobyłaby go urodą i zatrzymała charakterem. Szuka kobiety do tańca i do różańca, takiej, która potrafi mówić co jej nie odpowiada i wybić mu czasem z głowy głupi pomysł. Jednocześnie nie może być ona zbyt zazdrosna czy zaborcza. Adrian marzy o ślubie, więc wolałby związać się z kimś bez przeszłości i budować z nią wszystko od nowa. Jego wybranka może liczyć na romantyczne wieczory przy świecach, teatr i kolacje w klimatycznej restauracji. Adrian wierzy, że miłość do takiej kobiety będzie dla niego motorem, który pchać go będzie do przodu i pozwoli osiągnąć rzeczy dotąd nieosiągalne.



Wademar z Mazowsza

46-letni Waldemar z Mazowsza jest nie tylko gospodarzem na własnym, 20-hektarowym gospodarstwie, ale także organistą, lokalnym agentem ubezpieczeniowym i ojcem dwójki wspaniałych dzieci. Po 15 latach małżeństwa i 6 latach samotności Waldemar gotów jest na nowy związek z kimś wyjątkowym, kimś dla kogo jego serce zabiłoby mocniej. Sam jest mężczyzną zasadniczym, konkretnym i pracowitym. Poszukuje kobiety dojrzałej, rozsądnej, zaangażowanej w życie rodzinne i podzielającej jego wartości, choć najważniejsze jest, żeby między nimi zaiskrzyło. Nie przeszkadza mu też rozwód czy dzieci z poprzednich związków. Również wygląd jest dla niego rzeczą drugorzędną, a czytania listu na pewno nie zacząłby od zdjęcia, które niewiele mówi o człowieku.



Sławomir z Kujaw

Pochodzący z Kujaw, 34-letni Sławomir pomyślnie łączy pracę na roli z zawodem strażaka, posiada też uprawnienia pszczelarskie, interesuje się motoryzacją i hobbystycznie wędkuje. Ma 188 centymetrów wzrostu, jest mężczyzną cierpliwym i spokojnym, choć czasem ulega chwili. Nie wyobraża sobie życia poza gospodarstwem, co skutecznie utrudnia mu znalezienie życiowej partnerki. Po trzech latach samotności Sławomir zdecydował się zgłosić do programu. Ma nadzieję, że udział w „Rolniku” odmieni jego życie i pomoże mu znaleźć wysoką, spokojną i szczerą kobietę, z własnym zdaniem, ale i zdolnością do kompromisów. Kobietę, której mógłby zaufać i z którą mógłby spełnić resztę życia.



Paweł z Mazowsza

Paweł ma 30 lat, 185 cm wzrostu, ciemne blond włosy, niebieskie oczy. Adept sportów walki i zapalony wędkarz. Ojciec pięcioletniego syna, który jest dla niego najważniejszą osobą na świecie. Uważa się za mężczyznę pracowitego, wesołego, wytrwałego (chociaż – jak zaznacza – nie upartego) i przede wszystkim odpowiedzialnego. Rolnik z zawodu, wykształcenia i zamiłowania, z dumą pielęgnujący dzieło pradziadków i ceniący sobie związaną z zawodem rolnika niezależność. Rozwiedziony od 2,5 roku Paweł w poszukuje w programie kobiety samodzielnej, czułej i rodzinnej, z którą mógłby aktywnie spędzać czas czy wyjść do kina. Chętnie zaakceptuje kandydatkę po rozwodzie czy z dziećmi. Nie ukrywa też, że wygląd ma dla niego znaczenie - ceni sobie ładny uśmiech i długie włosy, nie przepada natomiast za tatuażami. W zamian oferuje stałość w uczuciu, randki pełnie niespodzianek i szczerość w zamiarach, choć – jak uczciwie zaznacza – nie zakochuje się szybko.



Jakub z Wielkopolski

Choć w dzieciństwie marzył o karierze żołnierza, praca na roli od samego początku była przeznaczeniem 42-letniego Jakuba, który dziś wspólnie ze swoim ojcem – burmistrzem jednego z wielkopolskich miast – kieruje pracą na wielkiego, 250-hektarowego gospodarstwa. Jest mężczyzną wesołym, otwartym na nowe przeżycia i spokojnym, choć czasem pozwala ponieść się impulsom. Lubi góry latem, spacery, przejażdżki quadem, często wychodzi ze znajomymi i lubi się bawić. Niedawno odkrył w sobie pasję do samolotów i wszędzie, gdzie może podróżuje więc samolotem. Zamiłowanie do poznawania nowych miejsc, dzieli ze swoim bratem, który mieszka i pracuje w Australii jako organizator wycieczek do Papui Nowej Gwinei. Pomimo kilku poważniejszych związków pan Jakub wciąż nie ustaje w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Nie ukrywa też, że jako esteta zwraca uwagę na wygląd, ale najważniejsza jest dobra aura. Kobieta, której szuka powinna być szczera, otwarta, ale nie może pozwolić wejść sobie na głowę. Jakub chciałby, żeby dzieliła jego zacięcie podróżnicze i pogląd, że życie trzeba przeżyć jak najlepiej. Nie przeszkadzają mu też rozwód, dzieci z poprzednich związków czy papierosy. I choć nie zakochuje się łatwo, gotów jest otworzyć swoje serce.



Robert z Kaszub

Robert to 23-letni kawaler z Kaszub. Ma 174 centymetry wzrostu i kończy studia na uczelni rolniczej. Pochodzi z rodziny wielodzietnej - ma czterech braci, siostrę. Jak twierdzi, łatwo podejmuje decyzje, ale niekiedy przydałoby mu się więcej asertywności. Dodaje też, że czasami brakuje mu „pewnego luzu”, ułatwiającego poszukiwania drugiej połówki. W wolnych chwilach Robert gra na gitarze, pisze wiersze, słucha muzyki, czyta książki, biega i spotyka się ze znajomymi. W programie poszukuje brunetki, mniej więcej tego samego co on wzrostu, obdarzonej silnym charakterem, zdecydowaniem i otwartością. Kobiety szczerej, wiernej i… niepalącej. W zamian oferuje stabilność, miłość oraz romantyczne randki przy własnoręcznie ugotowanym posiłku i dźwiękach gitary.