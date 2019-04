Fani pokochali utwór z najnowszego odcinka „Gry o tron”. O czym jest „Jenny of Oldstones”?

Uwaga! Tekst zawiera spoilery dotyczące drugiego odcinka 8. sezonu „Gry o tron” .

Po obejrzeniu drugiego odcinka finałowego sezonu najpopularniejszego serialu HBO fani są podzieleni. Część z nich uważa, że był on „przegadany” . Inni zwracają uwagę, że to był specjalny zamysł twórców, abyśmy mogli po raz ostatni posłuchać rozmów naszych ulubionych postaci przed wielką walką, w której nikt może nie przeżyć. Wśród wielu wzruszających momentów najnowszego odcinka jeden przypadł chyba fanom najbardziej do gustu. Była to chwila, w której Podrick Payne śpiewał piosenkę zatytułowaną „Jenny of Oldstones” . Przypomnijmy:

O czym jest piosenka „Jenny of Oldstones” ?

Poniżej znajdziecie jej tłumaczenie.

Wysoko w komnatach królów minionych,

Jenny tańczyła ze swymi duchami.

Tych co straciła i tych co znalazła

oraz tych, których miłość posiadła.

Ci co odeszli tak dawno temu,

że ich imion zapomniała.

Krążyli z nią w koło po mokrych kamieniach,

Krążyli aż minął jej smutek i żal.

A ona nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

Tańczyli tak dniem i nocą,

Aż śnieg zasypał komnatę.

Tańczyli zimą, latem, następnie znów zimą,

Aż mury runęły.

A ona nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

A ona nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

„Jenny od Oldstones” w wykonaniu Florence and the Machine