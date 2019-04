Czy piosenka z najnowszego odcinka „Gry o tron” zdradza dalszą fabułę serialu? W internecie pojawiła się ciekawa teoria

Uwaga! Tekst zawiera spoilery dotyczące drugiego odcinka 8. sezonu „Gry o tron”!

Sam tekst utworu pozostawia wiele miejsca na interpretację. Jednak fani wskazują na kilka poszlak, że to właśnie Daenerys Targaryen jest jego bohaterką. Twórcy serialu już nie raz udowadniali, że nawet małe poszlaki w serialu mogą być znaczącymi wskazówkami dla dalszego rozwoju fabuły. Dodatkowo sam tekst pieśni nie pojawia się w powieściach Martina (mimo że pieśń jest tam wspomniana), co oznacza, że został stworzony specjalnie na potrzeby serialu.

Tłumaczenie tekstu „Jenny of Oldstones” ?

Poniżej znajdziecie jej tłumaczenie.

Wysoko w komnatach królów minionych,

Jenny tańczyła ze swymi duchami.

Tych co straciła i tych co znalazła

oraz tych, których miłość posiadła.

Ci co odeszli tak dawno temu,

że ich imion zapomniała.

Krążyli z nią w koło po mokrych kamieniach,

Krążyli aż minął jej smutek i żal.

A ona nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

Tańczyli tak dniem i nocą,

Aż śnieg zasypał komnatę.

Tańczyli zimą, latem, następnie znów zimą,

Aż mury runęły.

A ona nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

A ona nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

Nigdy odejść nie chciała.

Daenerys Targaryen bohaterką „Jenny of Oldstones”?

Co ma świadczyć o tym, ze tekst metaforycznie dotyczy Daenerys Targaryen? Po pierwsze to właśnie ona jest pierwszą postacią, którą widzimy tuż po tym jak Podric kończy śpiewać pieśń. Matka Smoków wkracza wtedy w jednej z najważniejszych scen tego odcinka.

Po drugie, fani zwracają uwagę na wers: „Tańczyli zimą, latem, następnie znów zimą”, który odnajdujemy już w opublikowanej przez HBO rozszerzonej wersji pieśni śpiewanej przez Florence and the Machine. Podobny tekst: „Znowu będziesz z nimi przez zimę, lato i znowu zimę. Przez wiele tysięcy pór roku” – wypowiedział w drugim sezonie Pyat Pree, Czarnoksięznik który ukradł Daenerys jej smoki i ukrył je w Domu Nieśmiertelnych.

W trakcie wizji Daenerys za murem ujrzała też Khala Drogo ze swoim synem. Pyta wtedy, czy może to ona umarła i wszyscy przebywają w krainie nocy. Na co Drogo odpowiada: „A może to ja nie chciałem odejść bez Ciebie?”.

Jeśli rzeczywiście pieśń dotyczy Daenerys, to może oznaczać, że wszyscy bliscy zginą, a ona pozostanie zupełnie samotna na świecie, mimo że nigdy nie chciała ich opuścić. Dlatego też nie będzie w stanie uwolnić się od wspomnień swoich bliskich.

Smoki Daenerys

Jednak fani sugerują też odważniejszą teorię. Sama pieśń odwołuje się do tańca z duchami. W powieści często przywołuje się informacje o tańcu ze smokami, tak też brzmi tytuł piątego tomu. Stąd można też wyciągnąć wniosek, że wspomnianymi duchami mogą być należące do Daenerys smoki. Wers pieśni i podobny wers Pyata Pree świadczyć może o tym że Daenerys, chcąc lub nie, stanie się Białym Wędrowcem i wraz z pozostałymi smokami dołączy do nieumarłych, żyjąc „przez wiele tysięcy pór roku”.

Czy w tej teorii kryje się ziarno prawdy i pieśń „Jenny of Oldstones” rzeczywiście dotyczy Daenerys Targaryen? Tego z pewnością dowiemy się z kolejnych odcinków serialu.

