Małżeństwo Nicolasa Cage’a trwało 4 dni. Jego żona domaga się alimentów

W sobotę 23 marca 2019 roku Nicolas Cage i wizażystka Erika Koike pobrali się w Los Angeles. Jeszcze tego samego dnia otrzymali akt małżeństwa. Jak się jednak okazało, formalny związek Cage'a z Koike może trwać rekordowo krótko. Magazyn „People” podał, że aktor cztery dni po ślubie złożył wniosek o unieważnienie małżeństwa. Z kolei z relacji świadków, które przytacza Daily Mail, wynika, że aktor w czasie ceremonii był pijany i sprawiał wrażenie, że nie chce się żenić.

Jak podaje TMZ, żona Nicolasa Cage’a „nie przejmuje się tym, że byli małżeństwem tylko przez pół tygodnia i domaga się alimentów”. Erika Koike podobnie jak jej mąż, chce rozwodu. Jednak twierdzi, że nie ma podstaw do unieważnienia małżeństwa. Wizażystka przekonuje, że związek z Nicolasem miał negatywny wpływ na jej karierę. Co więcej, uważa, że zamieszanie związane ze sformalizowaniem ich relacji, „zniszczyło jej reputację”.

Nicolas Cage i Eirka Koike

Para po raz pierwszy została przyłapana przez fotoreporterów w kwietniu 2018 roku. Nicolas Cage i Erika Koike spędzali wakacje w Puerto Rico. Aktor znany z takich filmów jak m.in. „Ghost Rider 2”, „Polowanie na łowcę”, „Anatomia strachu” był już wcześniej trzykrotnie żonaty. Przez dwanaście lat był mężem Alice Kim. Z kolei po kilku miesiącach zakończyło się jego małżeństwo z Lisą Marie Presley. Kilka lat w formalnym związku był także z aktorką Patricią Arquette. Nicolas Cage ma dwóch synów.

Najkrótsze małżeństwa w Hollywood

Renee Zellweger i Kenny Chesney - 4 miesiące

Nagrodzona Oscarem aktorka złożyła wniosek o unieważnienie małżeństwa cztery miesiące po ślubie w maju 2005 roku na Wyspach Dziewiczych. Powołała się na "oszustwo". - To było bardzo smutne doświadczenie - przyznała później.



Bradley Cooper i Jennifer Esposito - 4 miesiące

Cooper i Esposito pobrali się po kryjomu przed światem po roku spotykania się w 2006. Cztery miesiące później w rozmowie z magazynem "People" aktorka wyjawiła, że ich drogi się rozeszły. - Tak bywa. Czasami musisz iść dalej - stwierdziła.



Kim Kardashian i Kris Humphries - 72 dni

Kim Kardashian rozwiodła się z Krisem Humphriesem po 72. dniach od ślubu. - Zawsze chciała unieważnienia małżeństwa, jednak adwokaci byli temu przeciwni - stwierdził później w wywiadzie Humphries.



Drew Barrymore i Jeremy Thomas - 29 dni

Sześć tygodni po tym, jak zaczęli się spotykać w 1994 roku, Drew Barrymore przyjęła oświadczyny od Jeremy'ego Thomasa, właściciela baru w Los Angeles. Trzy godziny później, wówczas 19-letnia aktorka, miała już męża. Po 29 dniach od ślubu Barrymore wniosła o rozwód powołując się na "różnice nie do pogodzenia".



Brtiney Spears i Jason Alexander - 55 godzin

Panna młoda założyła... czapkę z daszkiem i dżinsy. Britney Spears porzuciła tradycję i pobrała się ze swoim kolegą z dzieciństwa Jasonem Alexandrem w 2004 roku w Little White Wedding Chapel w Las Vegas. Zaledwie 55 godzin później wówczas 22-letnia Britney wniosła o anulowanie małżeństwa.



Sinead O'Connor i Barry Herridge - 3 miesiące

Problemy rozpoczęły się zaledwie kilka godzin po tym, jak Sinead O'Connor poślubiła Barry'ego Herridge'a, z którym wcześniej związana była przez 3 miesiące. "W ciągu trzech godzin od ceremonii, związek zakończył się z powodu zachowań niektórych ludzi z kręgu mojego męża" - mówiła piosenkarka, dodając, że "zakończyła małżeństwo".



Pamela Anderson i Rick Salomon - 90 dni

Pamela Anderson w 2008 roku poślubiła Ricka Salomona podczas przerwy w swoich występach w Las Vegas. Po 90. dniach ślub anulowano.



Eddie Murphy i Tracey Edmond - 2 tygodnie

Małżeństwo Eddie'ego Murphy i Tracey Edmond zakończyło się po dwóch tygodniach. Portale plotkarskie rozpisywały się o tym, że po ceremonii w styczniu 2008 roku na plaży w Polinezji Francuskiej, słyszeli "krzyki i płacz" dochodzące z apartamentów, w których młoda para miała spędzić miesiąc miodowy. Na szczęście dla nowożeńców ceremonia nie była prawnie wiążąca, a plany dotyczące ślubu cywilnego w USA zostały ostatecznie zawieszone.



Carmen Electra i Dennis Rodman - 9 dni

Carmen Electra poślubiła byłą gwiazdę NBA Dennisa Rodmana w 1998 roku. Sportowiec wniósł o unieważnienie małżeństwa 9 dni później powołując się na "oszustwo" i "niepoczytalność".



Nicolas Cage i Lisa Marie Presley - 3 miesiące

W 2002 roku Nicolas Cage ożenił się z córką Elvisa Presleya Lisą Marie Presley. Trzy miesiące później złożył wniosek o rozwód. - Jestem smutny z tego powodu, ale nie powinniśmy nigdy zostać małżeństwem - mówił aktor w wywiadzie.