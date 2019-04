9-letni syn Rozenek-Majdan za kierownicą audi. Pod nagraniem rozgorzała dyskusja

„Wewnętrzna droga. Pięć na godzinę, a poczuł się jak Lewis Hamilton. Od tego też są święta”– napisała Rozenek-Majdan na Instagramie. Celebrytka oraz autorka głośnej ostatnio książki o in vitro miała na myśli swojego syna Tadeusza, który siedział na kolanach Radosława Majdana i kierował autem.

„Nieodpowiedzialne”

Część komentujących zwróciła uwagę na fakt, że taka zabawa jest niebezpieczna. „Nieodpowiedzialne, nawet przy małej prędkości Pan Radosław zapięty, a dziecko? Ostatnio takiego nieodpowiedzialnego Pana zatrzymałam i kazałam dziecko zapiąć do fotelika, włączcie wyobraźnię, proszę” – napisała jedna z użytkowniczek. „No takiemu to można a szaraczek ja posadzki dziecko za kierownicą na wewnętrznej drodze to od razu mandat by był ale cóż tu pisać wszystko mówi za siebie” – napisał ktoś inny.