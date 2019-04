Roman Polański pozywa Amerykańską Akademię Filmową. Żąda przywrócenia do jej grona

W maju 2018 roku Członkowie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zadecydowali w głosowaniu o wykluczeniu ze swojego grona Romana Polańskiego i Billa Cosby'ego - podaje ABC News. Decyzję uzasadniono koniecznością przestrzegania standardów etycznych.

Harland Braun, prawnik Romana Polańskiego, informuje, że reżyser został usunięty z organizacji „bez ostrzeżenia”. Adwokat złożył w tej sprawie pozew sądowy w zeszłym tygodniu. Co ciekawe, już w maju 2018 roku reżyser zapowiadał złożenie pozwu przeciwko Akademii Filmowej. Wówczas jego adwokat Harland Braun, wysłał list do Akademii, w którym stwierdził, że decyzja o wydaleniu Polańskiego była nielegalna. W piśmie zagrożono także podjęciem kroków prawnych, jeśli członkowie organizacji nie zdecydują się wysłuchać filmowca. Braun w piśmie do Akademii nie kwestionował samej zasadności decyzji, ale sposobu jej podjęcia. Adwokat twierdzi, że organizacja nie przestrzegała zarówno swoich zasad jak i prawa kalifornijskiego odmawiając Polańskiemu możliwości do wystąpienia przed członkami Akademii.

Polański przyznał się do wykorzystania nieletniej

Roman Polański został w 1977 r. oskarżony o to, że zgwałcił 13-letnią Samanthę Gailey, wcześniej podając jej alkohol oraz środek odurzający. Polański przyznał się przed sądem w Los Angeles do seksualnego wykorzystania nieletniej. Zgodnie z ustawodawstwem stanu Kalifornia, kontakt seksualny z nieletnią traktowany jest jako gwałt. Polańskiemu groziło nawet 50 lat więzienia. Przed ogłoszeniem wyroku reżyser uciekł z USA do Francji.

