„Harry Potter” w koszyczku wielkanocnym. Kontrowersyjne zdjęcie młodego aktora

Pod koniec marca głośno stało się o akcji palenia książek. Happening zorganizowali duchowni związani z fundacją SMS z Nieba, a towarzyszyli im ministranci. Wśród spalonych lektur znalazły się książki J.K. Rowling o Harrym Potterze, saga „Zmierzch”, podręcznik do feng shui, książki Kristin Cast i Phyllis Christine Cast czy lektury pop-filozofa Osho, nawiązującego luźno do buddyzmu. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Maciej Musiałowski swoim wpisem nawiązał do palenia książek o przygodach młodego czarodzieja.

Co na to internauci?

Na zdjęciu opublikowanym na Instagramie widzimy, że aktor do koszyczka z wielkanocnymi pokarmami włożył książkę „Harry Potter i Komnata Tajemnic”. Takie awangardowe podejście do tradycji nie spodobało się wszystkim internautom. „Mega słabe i żałosne! Jest wiele innych możliwości promocji własnej osoby aż tak słabo z myśleniem” – brzmi jeden z komentarzy. „Rośnie pokolenie kretynizmu i głupoty. W du**ch się poprzewracalo. Brak szacunku a do religii i wyznawania takiej wiary nikt Cię nie zmusza!!! Szanuj ludzi bo to oni Cię poniekąd utrzymują oglądając Cię w TV” – napisał ktoś inny.

Nie brakuje również obrońców młodego aktora znanego z ról w takich produkcjach jak „Druga szansa”, „Czuwaj” czy „Tsantsa”. „Dobrze przemycone” – napisał jeden z użytkowników. „Kocham to” – czytamy w innym komentarzu.

