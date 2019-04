Koła ratunkowe przy pierwszych pytaniach. Co sprawiło trudność uczestnikom „Milionerów”?

Po raz pierwszy w Milionerach dwie osoby odpowiedziały na pytanie eliminacyjne w dokładnie takim samym czasie w związku z czym konieczna była dogrywka. Ostatecznie to Jakub Peńśko z Ustki szybciej ułożył słowa wiersza o Stefku Burczymusze i to on stanął przed szansą gry o milion złotych. Niestety, uczestnik miał problemy już przy pierwszym pytaniu za 500 złotych.

To pytanie jest:

A) otwarte

B) retoryczne

C) zamknięte

D) półotwarte

Jakub Peńśko postanowił skorzystać z pomocy publiczności. 50 proc. osób wskazało odpowiedź C, Gracz wybrał odpowiedź C, która okazała się poprawna. Z kolejnego koła ratunkowego, tym razem pół na pół, uczestnik skorzystał przy pytaniu za 2000 złotych.

Bandy to podobna do hokeja dyscyplina sportu, tylko:

A) każdy ma dwa kije

B) zamiast krążka jest piłka

C) lodowisko jest elipsą

D) zamiast drużyn są bandy

Komputer odrzucił odpowiedzi C oraz D. Jakub Peńśko postanowił zaznaczyć opcję A, która okazała się błędna, ponieważ bandy to dyscyplina, w której zamiast krążka jest piłka. Zawodnik wygrał tym samym tylko 1000 złotych. W dalszej części programu przed szansą wygrania miliona złotych stanęła Ilona Świstak z Warszawy. Uczestniczka także musiała się wspomagać kołami ratunkowymi przy pytaniu za 2000 złotych.

Który z bohaterów przysłów tak kraje, jak mu materii staje?

A) krawiec

B) szewc

C) chłop

D) baba

Uczestniczka zadzwoniła do swojej przyjaciółki, która niepewnie wskazała odpowiedź A. Kobieta postanowiła skorzystać z jeszcze jednego koła ratunkowego - pół na pół. Po tym, jak komputer odrzucił odpowiedzi B oraz D postanowiła zaznaczyć odpowiedź A, która okazała się poprawna.