Postacie z „Gry o tron” na igrzyskach olimpijskich? Pasują jak ulał!

Internauta o nicku beefykrazo zamieścił w serwisie Imgur świetne fotomontaże z udziałem gwiazd „Gry o tron”. Kluczem do sukcesu tych przeróbek jest idealne dopasowanie (przynajmniej większości) postaci do odpowiednich dyscyplin sportu. Sansa jako siatkarka? Pasuje idealnie. Daenerys uprawiająca gimnastykę? My to kupujemy. Sandor Clegane rzucający dyskiem to po prostu mistrzostwo. Być może Tyrion skaczący wzwyż to trochę przesada, ale on sam mógłby uznać to za świetny dowcip. Sami zresztą oceńcie i podzielcie się wrażeniami w komentarzach. Galerię zdjęć zamieścilismy na początku tekstu.

Ósmy sezon „Gry o tron”. Ile ma odcinków?

Pierwsze dwa spośród sześciu odcinków finałowego sezonu trwają po nieco ponad 50 minut. Dopiero po nich nastąpi prawdziwa uczta – kolejne cztery części mają bowiem po około 1 godzinę i 20 minut długości. Kolejne odcinki będą udostępniane na HBO GO i na antenie HBO co tydzień. Oznacza to, że wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

