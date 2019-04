Britney Spears opublikowała nagranie. „Nie wierzcie we wszystko, co słyszycie”

W styczniu Britney Spears zawiesiła karierę, a od jakiegoś czasu leczy się psychiatrycznie. Fani artystki zaczęli spekulować, że trafiła do ośrodka wbrew własnej woli i jest tam przetrzymywana. Piosenkarka postanowiła przerwać milczenie i opublikowała na Instagramie nagranie. Filmik powstał w czasie, gdy 37-latka spędzała święta ze swoim chłopakiem, Samem Asgharim.

„Potrzebuję odrobiny prywatności”

„Krążą plotki o groźbach śmierci pod adresem mojej rodziny i mojego zespołu, i wiele tych rzeczy jest szalonych”– napisała gwiazda pod nagraniem, „Próbuję poświęcić czas dla siebie, ale wszystko, co się dzieje, utrudnia mi życie. Nie wierzcie we wszystko, co czytacie i słyszycie” – dodała. Dalej Spears wyjaśniła, że wiele fałszywych e-maili zostało napisanych przez jej menedżera, Sama Lutfiego. „Nie napisałam ich. Podszywał się pode mnie i mój zespół wykorzystując fałszywy adres” – czytamy w poście.

Spears wyjaśniła, że jej sytuacja jest „wyjątkowa”, ale robi wszystko, co najlepsze w tym momencie. „Może tego o mnie nie wiecie, ale jestem silna i walczę o to, czego chcę. Wasza miłość i poświęcenie są niesamowite, ale teraz potrzebuję odrobiny prywatności, by poradzić sobie ze wszystkimi trudnymi wyzwaniami, jakie stawia przede mną życie” – podsumowała.

Przerwa w karierze

Przypomnijmy, na początku kwietnia magazyn „Variety” przekazał, że Britney Spears trafiła do placówki zajmującej się stabilizowaniem zdrowia psychicznego pacjentów. W styczniu piosenkarka ogłosiła z kolei przerwę w karierze. Decyzja była spowodowana ciężkim stanem zdrowia jej ojca. „Kilka miesięcy temu mój ojciec był hospitalizowany i prawie umarł. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że wyszedł z tego żywy, ale wciąż ma przed sobą długą drogę leczenia. Musiałam podjąć tę trudną decyzję, aby w tym momencie skupić całą swoją uwagę i energię na mojej rodzinie” – czytamy w jednym z wpisów gwiazdy na Instagramie.

Czytaj także:

Prince spisywał wspomnienia. Zostaną wydane w formie książki