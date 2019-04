Jennifer Garner najpiękniejszą kobietą świata według magazynu „People”. Co na to aktorka?

– Nigdy nie byłam bardziej zdenerwowana, niż dzisiaj. Myślałam, że się wygłupię. Wiecie co mam na myśli? Pewnie spodziewaliście się Kai Gerber, a to ja – zwracała się do obecnych aktorka. Podczas gdy wchodziła do studia, obecni na widowni mogli obejrzeć ogromną okładkę, wyświetloną na telebimach. Garner była wyraźnie zawstydzona. – To takie głupie! Ale miło mi, dziękuje – stwierdziła.

Aktorka wraz ze swoim byłym mężem Benem Affleckiem dzieli się opieką nad tróją dzieci – 7-letnim Samuelem, 10-letnią Seraphiną, 13-letnią Violet. Jak czytamy w magazynie „People” , Garner dorastała w Wirginii Zachodniej, co znacząco wpłynęło na jej charakter. – Nie byłam jedną z ładnych dziewczyn i przez to stałam się bardzo niepewna i nie uważałam siebie w żadnym stopniu za atrakcyjną. To nie było częścią mojego życia – mówi 47-latka. Garner zaznaczyła w wywiadzie, że nie jest ani guru modową ani makijażową. – Bardzo się staram, żeby nie zakładać codziennie dresu. W inne dni po prostu noszą dżinsy, sweter i trampki – podkreśliła. – Posiadam najpiękniejsze pędzle, ale kiedy ich używam, wyglądam, jakbym była posiniaczone – mówiła aktorka.