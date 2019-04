Czasem najbardziej zgrane są niedobrane pary. Nowa komedia z Charlize Theron i Sethem Rogenem

„Niedobrani” – o czym jest film?

Fred nie jest typem amanta. Potargana broda, kilka zbędnych kilogramów i ciuchy z liceum nie czynią go ikoną stylu. Niewyparzony język i specyficzne poczucie humoru utrudniają zawrotną karierę. Charlotte jest jego zupełnym przeciwieństwem. Piękna, ambitna i powściągliwa, przebojem zdobywa polityczne szczyty i mogłaby mieć każdego mężczyznę, gdyby tylko znalazła czas na życie prywatne. Gdy Fred Flarsky spotyka po latach swoją dawną nianię Charlotte Field, w której kochał się skrycie jako nastolatek, on jest bezrobotnym dziennikarzem, a ona amerykańską Sekretarz Stanu. Wydaje się, że nie ma na świecie bardziej niedobranej pary. A jednak coś iskrzy. I to na tyle intensywnie, że Charlotte wbrew protestom doradców, zatrudnia Freda jako autora swych przemówień. Facet ma dobre pióro, jeszcze lepsze serce, ale w wielkim świecie porusza się jak słoń w składzie porcelany. Ona zaś właśnie ogłasza swą kandydaturę na stanowisko prezydenta. Konkurenci już zacierają ręce, bo Fred z pewnością zaprzepaści jej karierę. Chyba, że świat zobaczy w nim to, co dostrzegła ona…

Kogo zobaczymy w obsadzie?

Reżyserią filmu zajmie się Jonathan Levine („Wiecznie żywy”, „Pół na pół”, „Cicha noc”). W obsadzie filmu zobaczymy: Charlize Theron („Mad Max: Na drodze gniewu”, „Monster” – OSCAR, „Szybcy i wściekli 8”, „Atomic Blonde”, „Królewna Śnieżka i Łowca”), Setha Rogena („Sąsiedzi”, „Pół na pół”, „Wpadka”, „Steve Jobs”, „Disaster Artist”), Alexandra Skarsgarda („Tarzan: Legenda”, „Wielkie kłamstewka” – serial, „Melancholia”), Andy'ego Serkisa („Władca pierścieni” – cykl, „Planeta małp” – cykl, „King Kong”, „Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi”).