Saint Petersburg i trawienie. Te pytania sprawiły spore trudności uczestnikowi „Milionerów”

W ostatnim odcinku teleturnieju „Milionerzy” przed szansą wygrania miliona złotych stanął Bartłomiej Marcjaniak z Ząbek. Niestety, gracz miał problemy już przy pierwszym pytaniu za 500 złotych. Dotyczyło ono trawienia:

Co jest najbardziej oporne na trawienie?

A) surowe orzeszki ziemne

B) jaja na miękko

C) arbuz

D) biszkopty

Uczestnik zastanawiał się, czy bardziej oporne na trawienie są jajka ma miękko czy surowe orzeszki ziemne. Postanowił skorzystać z koła ratunkowego i poprosić o pomoc publiczność. Widzowie w studio wybrali w zdecydowanej większości (66 proc.) odpowiedź A. Uczestnik zaufał publiczności i wybrał ostatecznie odpowiedź A, która okazała się poprawna. Kolejne problemy pojawiły się przy pytaniu za 5000 złotych.

Saint Petersburg ma ćwierć miliona mieszkańców i leży:

A) nad Zatoką Fińską

B) nad Zatoką Meksykańską

C) nad Zatoką Gdańską

D) nad Balatonem

Zawodnik zdecydował się skorzystać z kolejnego koła ratunkowego - pół na pół. Komputer odrzucił odpowiedzi A oraz C. Pytanie było podchwytliwe, ponieważ w pierwszej chwili Saint Petersburg z pytania można pomylić z rosyjskim Sankt Petersburgiem.Chodzi jednak o miasto w stanie Floryda w Stanach Zjednoczonych, które jest położone nad Zatoką Tampa, która jest inaczej nazywana Zatoką Meksykańską. Poprawna odpowiedź na to pytanie to B, którą zaznaczył Bartłomiej Marcjaniak.

