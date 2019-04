Coś dla fanów „Stranger Things”. Wyszła książka zdradzająca, co działo się przed akcją serialu

Do premiery trzeciego sezonu „Stranger Things” pozostały niespełna trzy miesiące. Fani oczekujący na serial mogą umilić sobie czas lekturą książki, która pojawiła się na polskim rynku wydawniczym. Jest to powieść zdradzająca, co działo się przed akcją produkcji.