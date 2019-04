HBO udostępniło zdjęcia z 3. odcinka finałowego sezonu „Gry o tron”

Odcinek trzeci finałowego sezonu serialu „Gra o tron” , jest jednym z najbardziej wyczekiwanych, ponieważ dojdzie w nim prawdopodobnie do wielkiej bitwy. Będzie to najdłuższy do tej pory epizod – trwać ma 803 minuty. HBO pokazało serię zdjęć, aby przygotować fanów do tego wydarzenia i podgrzać emocje przed seansem. Znajdziecie je w naszej galerii.

W poniedziałek 22 kwietnia HBO wypuściło na YouTube 42-sekundowy teaser kolejnego odcinka serialu, który widzowie zobaczą 29 kwietnia. – Najbardziej heroiczna rzecz, jaką teraz możemy zrobić, to spojrzeć prawdzie w oczy – słyszymy słowa wypowiadane przez Sansę Stark. W kolejnych ujęciach widzimy poszczególnych bohaterów szykujących się do decydującego starcia: Szarego Robaka, Sama, Daenerys, Jona, Tyriona, Ogara, Aryę czy Brienne z Tarthu.

„Gra o tron” – kiedy kolejny odcinek?

Kolejne odcinki będą udostępniane na HBO GO i na antenie HBO co tydzień. Oznacza to, że wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja. Daty premiery poszczególnych epizodów:

Odcinek 3 (29 kwietnia): 1 godzina, 22 minuty

Odcinek 4 (6 maja): 1 godzina, 18 minut

Odcinek 5 (13 maja): 1 godzina, 20 minut

Odcinek 6 (20 maja): 1 godzina, 20 minut

