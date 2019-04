Bond 25 – ujawniono obsadę nowego filmu o przygodach agenta 007

Reżyserem filmu Bond 25 stanie Cary Fukunaga ( „Detektyw” 1 sezon, „To” , „Jane Eyre” , „Ucieczka z piekła” ). Z kolei autorami scenariusza są Neil Purvis, Robert Wade I, Scott Z. Burns i Phoebe Waller-Bridge. Za zdjęcia odpowiadać będzie Linus Sandgren. Wciąż nie ujawniono jeszcze oficjalnego tytułu produkcji. Wiadomo jednak, że film kręcony będzie w lokalizacjach w Norwegii i we Włoszech, a także w studiu Pinewood w Londynie.

To, na co wszyscy czekali z zapartym tchem, to obsada filmu. Ogłoszono już, że w nowym Bondzie zobaczymy gwiazdy znane nam z poprzednich części, czyli: Daniela Craiga, Ralpha Fiennesa, Naomie Harris, Léę Seydoux, Bena Whishawa, Jeffrey'a Wrighta i Rory'ego Kinneara. W nowych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Dali Bensallah, Billy Magnussen, Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas i David Dencik.

Rami Malek nie był obecny na konferencji, jednak wyświetlono z nim krótkie nagranie, na którym mówi: „Dopilnuję, żeby ta 25. przygoda pana Bonda nie była zbyt łatwa” . Można z tego wnioskować, że aktor wcieli się w filmie w czarny charakter.

