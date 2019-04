Tylko cztery pary zostały w „Tańcu z Gwiazdami”. Kto pożegnał się z programem?

W programie zostało 5 par: Jakub Kucner i Lenka Klimentova, Gimper i Natalia Głębocka, Mariusz Węgłowski i Kasia Vu Manh, Macademian Girl i Rafał Maserak oraz Joanna Mazur i Jan Kliment.Motywem przewodnim odcinka były hollywoodzkie przeboje. Jako pierwsi zaprezentowali się Mariusz Węgłowski i Kasia Vu Manh. Para zatańczyła freestyle do piosenki z filmu "Indiana Jones". Jurorzy nie byli zachwyceni, ponieważ para dostała tylko 21 punktów. Po przerwie widzowie zobaczyli na parkiecie Gimpera i Natalię Głębocką, którzy zaprezentowali taniec do piosenki z filmu "Faceci w czerni". Za swój występ dostali od jurorów 23 punkty. W dalszej części programu na parkiecie pojawili się Jakub Kucner oraz Lenka Klimentova, którzy zatańczyli freestyle do utworu z filmu "La La Land". Ten występ także nie został doceniony przez jurorów - para dostała 20 punktów. Znacznie lepiej wypadła Joanna Mazur oraz Jan Kliment, którzy za freestyle do posenki z filmu "Matrix" dostali maksymalną ilość punktów - 30. Jako ostatni w tej części programu zaprezentowali się Macademian Girl i Rafał Maserak. Jurorzy taniec do piosenki "Shallow" z filmu "Narodziny gwiazdy" także ocenili na 30 punktów.

W drugiej części programu pary tańczyły do piosenek, których wcześniej nie znali. Mariusz i Kasia zatańczyli foxtrota, za któego dostali 21 punktów. Giper i Natalia za walca angielskiego otrzymali 25 punktów. Samba w wykonaniu Jakuba i Lenki została oceniona na 21 punktów. Występ Joanny i Jana ponownie zachwycił jurorów. Za jive'a para otrzymała 30 punktów. Taneczne występy zakończył quickstep w wykonaniu Macademian Girl i Rafała, który został oceniony na 30 punktów.

W klasyfikacji pierwsze miejsce ex aequo zajmowali Macademian Girl i Rafał oraz Joanna i Jan. Stawkę zamykał Jakub i Lenka. Zagrożeni odpadnięciem z programu byli Mariusz i Kasia oraz Jakub i Lenka. Decyzją widzów z show pożegnali się Mariusz i Kasia.