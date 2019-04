Do kin trafił właśnie film „Avengers: Koniec gry”. To kolejna część sagi Marvela. Anna Wendzikowska spotkała się ze Scarlett Johansson, która gra Czarną Wdowę/Nataszę Romanoff oraz Paulem Ruddem – odtwórcą roli Ant-Mana. Jak Avengersi zmienili ich życie? Jeżeli nie straszne wam spoilery, czające się za każdym krokiem – to posłuchajcie.