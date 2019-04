Przerażająca teoria dotycząca „Gry o tron”. To może mieć katastrofalne skutki dla bohaterów

Uwaga! Tekst zawiera spoilery dotyczące serialu „Gra o tron” .

Za podejściem tym stała myśl, że jeśli grupa wymyśli sposób na zabicie Króla Nocy, to wszyscy nieumarli, których stworzył, również zginą. – Przyjdzie po mnie. Próbował wcześniej, wiele razy, z innymi trójokimi wronami – mówił Bran. – Chce wymazać ten świat, a ja jestem pamięcią o nim – tłumaczył.

Wielu jednak fanów spekuluje, w oparciu o niesamowitą zdolność Króla Nocy do znajdowania się w odpowiednim miejscu we właściwym czasie, może on posiadać te same zdolności, co Bran. – Wierzę, że Król Nocy może być zarówno wargiem jak i trójoką wroną – pisze jeden z użytkowników Reddita. – To by wyjaśniało, że dostrzega Brana, kiedy jest w jego wizjach. Wiedział też, że Jon, Tormund, Jorah, Gendry, Beric, Thoros i Ogar mieli zamiar przejść przez Mur i że wiedział, że nadejdzie smok. Jego marsz w kierunku Muru może być po prostu spełnieniem jednej z wizji – dodaje.

Jeżeli ta teoria wysnuta przez fanów się potwierdzi, Nocny Król już wie, że walczący z nim niebawem zamierzają użyć Brana jako przynęty i może to mieć katastrofalne skutki dla grupy bohaterów – zwłaszcza Theona, który przyrzekł chronić Brana, aby wynagrodzić wszystkim błędy, które popełnił w przeszłości.

Inni fani jednak zwracają uwagę na to, że ponieważ Nocny Król nie był pokazany wśród szeregów nieumarłych, którzy posuwają się naprzód w stronę Winterfell podczas ostatniego odcinka, nie będzie on nawet brał udziału w bitwie. Spekulacje idą dalej – być może postanowi on wykorzystać nieuwagę wroga i zaatakować Królewską Przystań przy pomocy nieumarłego Viseriona.

