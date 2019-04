„Gra o tron” odcinek 3 sezon 8. Gdzie i o której oglądać?

Przed nami 3. odcinek 8. sezonu serialu „Gra o tron” , w którym rozpocznie się wielka bitwa naszych ulubionych bohaterów z armią nieumarłych, którym przewodzi Nocny Król. Trzeci odcinek finałowego sezonu będzie najdłuższym do tej pory w historii serialu – potrwa aż 83 minuty.

„Gra o tron” odcinek 3 sezon 8 – online i w telewizji

Trzeci odcinek finałowego sezonu „Gry o tron” obejrzymy w nocy z niedzieli (28 kwietnia) na poniedziałek (29 kwietnia) o godzinie 3:00. Powtórka zostanie wyemitowana o godzinie 20:10, podobnie jak poprzednie odcinki. Równo z premierą telewizyjną nowy odcinek „Gry o tron” zostanie udostępniony online na HBO GO. Opcja ta dostępna jest dla posiadaczy wykupionego pakietu.

„Gra o tron” – kiedy kolejny odcinek?

Kolejne odcinki będą udostępniane na HBO GO i na antenie HBO co tydzień. Oznacza to, że wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja. Daty premiery poszczególnych epizodów: