„Europa da się lubić”. Conrado Moreno: Wjadę dziś na skuterze. Właściciel jest ubezpieczony

11 lat temu Conrado Moreno wjeżdżając do studia na skuterze, niemal staranował publiczność. „Kur***, przepraszam, jesteście cali?!” – pytał później. W klipie promocyjnym mówił, że „dzień po dniu ktoś mu coś o tym mówi” . – Po 11 latach przerwy to jakoś w świadomości internautów się mocno zapisało jako element charakterystyczny tego programu. (...) Po 11 latach przerwy nie wyobrażałem sobie, żeby do tego nie nawiązać – tłumaczył. Jak się okazuje, producenci znaleźli kogoś, kto skłonny był użyczyć do tej sceny swojego skutera. – Proszę trzymać kciuki, jesteśmy przed nagraniem. Oby się to nie powtórzyło. Dzisiaj co prawda też na skuterze będę wjeżdżał. Mam nadzieję, że elektrycznym. Właściciel jest ubezpieczony. Mocno mu kibicowałem, że jest tak odważny, że zdecydował się ten swój skuter oddać mi w ręce – żartował Moreno.

Do incydentu Moreno odniósł się też na swoim Facebooku. „Spotkanie po 15 latach od czasu emisji pierwszych odcinków było dla mnie jednak sentymentalną podróżą. Rozpatruję udział w programie jako szansę na zmierzenie się ze słynnym już wjazdem do studia na skuterze, który dość mocno wpłynął na mój odbiór w przestrzeni zwłaszcza internetowej” – napisał.

W pierwszym odcinku poprowadzonym przez Monikę Zamachowską do dyskusji z nią usiedli znani z poprzednich edycji Paolo Cozza, Conrado Moreno, Theofilos Wafidis i Toni Hyyrylainen. Gościem specjalnym ma być legendarny polski bramkarz, Jerzy Dudek.

