„Gra o tron”. W najnowszym odcinku zobaczymy polskiego aktora. Opowiedział zabawną historię z planu

Rok temu w rozmowie z Radiem Szczecin Sakowski tłumaczył, że pubie w Irlandii Północnej poznał osobę, która pracowała przy serialu „Wikingowie” . Stwierdziła, że mężczyzna idealnie by się do niego nadawał, więc aktor wysłał swoją aplikację do agencji castingowej. – Dostałem zaproszenie na casting, ale nie do „Wikingów” , tylko do „Gry o tron” – mówił.

Teraz, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Polak wyjawił, że wziął udział w kręceniu scen do bitwy o Winterfell. Twórcy „Gry o tron” zapowiadali, że będzie to największa bitwa w historii telewizji. Czeka nas też najdłuższy odcinek.

Sakowski mówił, że na planie „można się było poczuć, jak w tajnej bazie wojskowej” . – Aktorzy głównej obsady dostawali scenariusz dopiero w dniu nagrania. Wyłącznie na tablecie, który potem trzeba było zdać. Nie miał też żadnego połączenia z internetem. Wszystko po to, by scenariusz nie wyciekł – wyjaśnił.

Aktor opowiedział też o zabawnej historii z planu kręcenia serialu. Jak mówił, pierwszego dnia nie rozpoznał Johna Bradleya-Westa, czyli serialowego Samwella Tarly'ego. – Koło mnie stał człowiek, który wydał mi się bardzo stremowany. Zapytałem, czy się bardzo denerwuje. Powiedział, że trochę tak. Ja na to, czy to jego pierwszy raz na planie? Odpowiedział, że trochę już gra. To poklepałem go po plecach i mówię: „Łee, stary, to dasz radę, wszystko będzie dobrze” . Potem się ze mnie śmiali, bo okazało się, że byłem jedyną osobą, która nie wiedziała, z kim rozmawia – czytamy w „GW” .

