„Avengers: Koniec gry”. Mężczyzna pobity w kinie. Zdradzał fabułę filmu

„Avengers: Koniec gry” jest kulminacją 10 lat i 21 filmowych opowieści, a Marvel dołożył wszelkich starań, aby ograniczyć spoilery. Reżyserzy filmu, Anthony i Joe Russo, posunęli się nawet tak daleko, że poprosili fanów o dyskrecję w otwartym liście. Opublikowali tam wytyczne, dotyczące m.in. tego, których wątków nie zdradzać w recenzjach. Wszystko wskazuje na to, że fani przejmują często w tym temacie sprawy w swoje ręce.

Portal Asia One donosi, że mężczyzna został brutalnie pobity przed kinem Causeway Bay w Hong Kongu po tym, jak zaczął ujawniać spoilery dotyczące „Avengers: Koniec gry” . Jak czytamy, mężczyzna ubrany na biało wychodził z kina i głośno rozmawiał na temat fabuły po obejrzeniu trzygodzinnego filmu. Fani produkcji, którzy czekali przed kasą biletową, aby sami obejrzeć nową odsłonę Avengersów wściekli się do tego stopnia, że go pobili.

Zdjęcie zamieszczone w mediach społecznościowych, na którym widać ofiarę pobicia, wywołało skrajne emocje. Niektórzy piszą, że „dostał za swoje” , inni podkreślają, że to nie powinno mieć miejsca.

