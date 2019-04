„Avengers: Koniec gry”. Mężczyzna pobity w kinie. Zdradzał fabułę filmu

„Avengers: Koniec gry” jest kulminacją 10 lat i 21 filmowych opowieści, a Marvel dołożył wszelkich starań, aby ograniczyć spoilery. Reżyserzy filmu, Anthony i Joe Russo, posunęli się nawet tak daleko, że poprosili fanów o dyskrecję w otwartym liście. Opublikowali tam wytyczne, dotyczące m.in. tego, których wątków nie zdradzać w recenzjach. Wszystko wskazuje na to, że fani przejmują często w tym temacie sprawy w swoje ręce.

Portal Asia One donosi, że mężczyzna został brutalnie pobity przed kinem Causeway Bay w Hong Kongu po tym, jak zaczął ujawniać spoilery dotyczące „Avengers: Koniec gry” . Jak czytamy, mężczyzna ubrany na biało wychodził z kina i głośno rozmawiał na temat fabuły po obejrzeniu trzygodzinnego filmu. Fani produkcji, którzy czekali przed kasą biletową, aby sami obejrzeć nową odsłonę Avengersów wściekli się do tego stopnia, że go pobili.