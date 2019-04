HBO Polska zasmuciło fanów „Gry o tron”. Premiera 3 odcinka 8. sezonu przesunięta

Przypomnijmy, zarówno tydzień, jak i dwa tygodnie temu, użytkownicy, którzy chcieli obejrzeć premierowe odcinki finałowego sezonu „Gry o tron” , mieli z tym nie lada problem. W ubiegły poniedziałek wiele osób nie mogło zalogować się na serwis (trwało to do około godziny 12:00), a kiedy nawet im się to udało, po kliknięciu w konkretną produkcję wyskakiwał... czarny ekran.

Teraz internauci mają kolejny powód do niezadowolenia. HBO Polska ogłosiło właśnie w mediach społecznościowych, że nastąpi opóźnienie w dostarczeniu materiałów, dlatego nowy odcinek „Gry o tron” będzie dostępny w HBO GO około godziny 4:00. Podano, że wynika to z powodu „zwiększenia środków bezpieczeństwa” . „Przepraszamy za niedogodności i prosimy o cierpliwość” – kończy HBO.

Przed nami 3. odcinek 8. sezonu serialu „Gra o tron” , w którym rozpocznie się wielka bitwa naszych ulubionych bohaterów z armią nieumarłych, którym przewodzi Nocny Król. Trzeci odcinek finałowego sezonu będzie najdłuższym do tej pory w historii serialu – potrwa aż 83 minuty.

HBO GO – ile kosztuje dostęp?

HBO GO to platforma streamingowa oferująca usługi wideo na żądanie. owym klientom oferuje bezpłatny miesięczny dostęp do usługi. Ci, którzy nie mieli wcześniej założonego konta, mogą więc obejrzeć pierwsze odcinki „Gry o tron” za darmo w internecie. Standardowa opłata za abonament miesięczny to 19,90 zł.

„Gra o tron” – ile odcinków?

Pierwsze dwa spośród sześciu odcinków finałowego sezonu trwały po nieco ponad 50 minut. Dopiero po nich nastąpi prawdziwa uczta – kolejne cztery części mają bowiem po około 1 godzinę i 20 minut długości. Odcinki będą udostępniane na HBO GO i na antenie HBO co tydzień. Oznacza to, że wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

Oto daty premiery poszczególnych epizodów: