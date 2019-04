Robert Kubica pojawi się w serialu. Netflix opowie o jego powrocie do Formuły 1

Na początku marca Netflix wypuścił serial dokumentalny „Formuła 1. Jazda o życie”, który od kulis ukazuje rywalizację najlepszych kierowców na świecie. Bohaterami są nie tylko zawodnicy, ale również ich współpracownicy i krewni. Na tym nie koniec, a twórcy pracują już nad drugim sezonem produkcji. Jak nieoficjalnie przekazał serwis wirtualnemedia.pl, ma być on poświęcony m.in. Robertowi Kubicy.

Widzowie dowiedzą się, jak wyglądała droga polskiego kierowcy do startów w prestiżowych wyścigach oraz poznają historię jego powrotu do rywalizacji po wypadku w 2011 roku. Ekranizacja losów Kubicy byłaby potwierdzeniem doniesień z listopada 2018 roku. Wtedy to dziennikarz Eleven Sports pokazał na Twitterze, jak podczas testów na torze w Abu Zabi ekipa Netflixa podążała krok w krok za polskim kierowcą. Data premiery nowego sezonu nie jest jeszcze znana.

Nieudane Grand Prix Azerbejdżanu

W niedzielnym Grand Prix Azerbejdżanu w Baku zwyciężył Valtteri Bottas z Mercedes. Drugi w tym wyścigu był jego kolega z zespołu, Lewis Hamilton. Trzeci na metę wjechał Sebastian Vettel z Ferrari. Najszybsze okrążenie zaliczył Charles Leclerc, również z Ferrari. Podczas wyścigu za naruszenie procedury startowej został ukarany Robert Kubica. Polak musiał przejechać przez aleję serwisową i ostatecznie zakończył wyścig na ostatniej – 16. pozycji. Kierowca Williamsa do zwycięzcy stracił dwa okrążenia.

