„Domyślałem się, że ktoś umarł gdy muzyka się zmieniała”. Fani zirytowani ciemnością w najnowszym odcinku „Gry o tron”

Najnowszy odcinek produkcji został zatytułowany Długa Noc (ang. The Long Night). Scenarzyści wzięli sobie ten tytuł mocno do serca, bo cała bitwa odbywa się w nocy, skąpana w ciemnościach. Jedynymi źródłami światła jest płonący w niektórych miejscach ogień.

Taka sceneria spowodowała, że wiele osób miało problemy z dostrzeżeniem tego co dzieje się na ekranie. Problem dotyczył zwłaszcza widzów, którzy nie zadbali o odpowiednie ustawienie jasności w swoich telewizorach, czy ekranach na których oglądali serial.

Wielu fanów postanowiło podzielić się swoimi komentarzami w tej sprawie na Twitterze.

„Recenzja nowego odcinka Gry o Tron: Był tak ciemny, że domyślałem się, że ktoś umarł gdy muzyka się zmieniała” – napisał jeden z fanów na Twitterze.

„Powiedziałbym coś o nowym odcinku #GameofThrones poza tym, że był rozczarowujący dla mnie, ale chyba nie będę w stanie, bo jakieś 75% odcinka to był czarny ekran” – ocenił inny fan serialu.

Czy HBO nazwało to największą bitwą w historii kina, wiedząc, że nie będziemy mogli zobaczyć, czy to prawda? – pytał z kolei redaktor amerykańskiego magazynu The Verge TC Sottek.

„Też mi średnio pasowało to oświetlenie ale czego oczekiwać po bitwie, która ma miejsce w środku nocy” – zauważyła z kolei na swoim Twitterze jedna z fanek serialu.

„Ja po rozjaśnieniu ekranu widziałam wszystko a widzę, że ludzie narzekają” – dodała inna fanka.

Ciemności w odcinku stały się już tematem pierwszych żartów.