Co obejrzymy na HBO w maju? Lista serialowych premier

Wśród premier nadchodzącego miesiąca znajdzie się „Czarnobyl” – miniserial HBO przedstawiający fabularyzowaną historię awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu, a także „Paragraf 22” – serialowa ekranizacja uznanej powieści Josepha Hellera o tym samym tytule. Kolejnymi nowymi tytułami będą również: „Hiszpańska księżniczka”, „Status związku”, czy „Rok za rokiem”. Poniżej pełna lista serialowych nowości i premier odcinków serii w maju.

„Młody Sheldon II”

Drugi sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu „Teoria wielkiego podrywu”.



„Współczesna rodzina X”

Dziesiąty sezon serialu komediowego przedstawiającego codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny



„Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VI” - nowe odcinki w poniedziałki po godzinie 20:00

Szósty sezon rewelacyjnego, pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver.



„Billions IV”

Czwarty sezon serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą (Damian Lewis).



„MotherFatherSon”

Nowy serial opowiadający historię rozwiedzionego małżeństwa, które musi zmierzyć się z konsekwencjami autodestrukcyjnego stylu życia ich syna Cadena. Richard Gere oraz Helen McCrory w rolach głównych.



„Wojownik”

Oparty na zapiskach Bruce’a Lee nowy serial Cinemax o przybyłym z Chin do San Francisco wojowniku, który zaczyna pracować dla wpływowej przestępczej rodziny.



„Gentleman Jack”

Nowy serial HBO opowiadający historię charyzmatycznej właścicielki ziemskiej, która zasłynęła swoim pamiętnikiem dokumentującym jej homoseksualny związek, liczne podróże i próby odnowienia rodzinnego domu.



„Obsesja Eve II” - odcinek finałowy 25 maja

Drugi sezon historii szpiegowskiej, w której Sandra Oh oraz Jodie Comer występują jako dwie silne osobowości, które prowadzą ze sobą grę w kotka i myszkę.



„Słodkie kłamstewka: Perfekcjonistki” - odcinek finałowy 23 maja

Spin-off serialu „Słodkie kłamstewka”. W niezwykle osobliwym miasteczku Beacon Heights nic nie jest takie, na jakie wygląda.



„Barry II” - odcinek finałowy 20 maja

Drugi sezon serialowej czarnej komedii HBO z Billem Haderem w roli głównej o perypetiach niskobudżetowego płatnego zabójcy, który po przygodzie z aktorstwem w Los Angeles zamierza zmienić profesję.



„Gra o tron VIII” - odcinek finałowy 20 maja

Finałowy sezon kultowego serialu HBO będącego ekranizacją bestsellerowej sagi George’a R.R. Martina. Kto zasiądzie na Żelaznym Tronie?



„Lepsze życie III” - odcinek finałowy 17 maja

Trzeci sezon serialu o matce trójki dziewcząt, która stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles.



„Sprawa idealna III” - odcinek finałowy: 16 maja

Trzeci sezon o wziętej prawniczce, która traci oszczędności całego życia oraz pracę w prestiżowej kancelarii i musi zacząć wszystko od nowa.



„Templariusze II” - odcinek finałowy 14 maja

Drugi sezon serialu o templariuszach – najbardziej tajemniczym i wpływowym zakonie rycerskim czasów średniowiecza; w nowym sezonie występują Mark Hamill oraz ponownie Tom Cullen.



„Wiktoria III” - odcinek finałowy 13 maja

Trzeci sezon serialu historycznego opowiadającego o początkach panowania królowej Wiktorii, jednej z najdłużej sprawujących władzę władczyń w historii.



„Figurantka VII” - odcinek finałowy 13 maja

Satyryczne spojrzenie na skomplikowany świat wielkiej polityki. Finałowy sezon nagradzanego serialu HBO z brawurową Julią Louis-Dreyfus w roli głównej.



„Gomorra IV” - odcinek finałowy 4 maja

Czwarty sezon jednego z najlepszych europejskich seriali kryminalnych, który opowiada o tajemnicach neapolitańskiej mafii.



„The Act” - odcinek finałowy 2 maja

Nowy serial będący antologią opowiadającą o wstrząsających i nieprawdopodobnych zbrodniach, które wydarzyły się naprawdę. Pierwszy sezon przedstawia historię o Gypsy Blanchard – dziewczynie próbującej wyzwolić się z toksycznej relacji ze swoją matką. Patricia Arquette w jednej z główny ról.



"Miasteczko Wayward Pines" I oraz II - premiera 23 maja - oba sezony

Agent Secret Service Ethan Burke przybywa do miasta Wayward Pines w Idaho, aby znaleźć dwóch zaginionych agentów federalnych. Jego śledztwo dostarcza mu jednak coraz większej liczby pytań, a nie odpowiedzi.



"Rok za rokiem" - premiera 22 maja - odc. 1 i 2

Sześcioczęściowy serial opowiada o rodzinie Lyonsów z Manchesteru. Historia skoncentrowana jest wokół jednej decydującej nocy 2019 roku, a następnie ukazuje przyszłość każdego z członków rodziny, podążając za ich wyborami życiowymi; plus Emma Thompson.



"Paragraf 22" - premiera 18 maja - cały sezon

Serialowa ekranizacja uznanej powieści Josepha Hellera pt. Paragraf 22 pokazuje machinę wojenną i jej absurdy, opowiadając przy tym historię Yossariana, bombardiera z czasów II wojny światowej i jego dowódcy, szalonego pułkownika Cathcarta; w rolach głównych: Christopher Abbott, Kyle Chandler i George Clooney.



"Durrellowie" - premiera 13 maja - cały sezon

Czwarty sezon serialu o zmęczonej angielską rzeczywistością rodzinie Durrellów, która postanawia przenieść się na bajeczną wyspę Korfu .



"Status związku" - premiera 7 maja - odc. 1 i 2

Uczciwe i pełne humoru podejście do złożonej natury relacji małżeńskich autorstwa Nicka Hornby’ego i w reżyserii Stephena Frearsa. Rosamund Pike oraz Chris O'Dowd w rolach głównych.



"Czarnobyl" - premiera 7 maja

Miniserial HBO przedstawiający fabularyzowaną historię awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W rolach głównych Jared Harris, Stellan Skarsgård oraz Emily Watson.



"Hiszpańska księżniczka" - premiera 6 maja

Miniserial opowiadający o życiu Katarzyny Aragońskiej, pierwszej żony Henryka VIII Tudora.



"The Walking Dead" VI - VIII - premiera sezonu VI 2 maja; premiera sezonu VII 9 maja; premiera sezonu VIII 16 maja

Serial opowiadający o grupce ocalałych ludzi, szukających bezpiecznego schronienia w świecie opanowany przez śmiercionośne zombie.



"Nox" - premiera 1 maja - cały sezon

Emerytowana policjantka zrobi wszystko, aby odnaleźć swoją zaginioną córkę.



"Angie Tribeca" IV - premiera 1 maja - cały sezon

Czwarty sezon prześmiewczego serialu, którego bohaterami są policjantka Angie Tribeca i współpracujący z nią detektywi z Los Angeles.Czytaj także:

