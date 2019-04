Co działo się na planie „Gry o tron”? Te zdjęcia dużo zdradzają

Premiera trzeciego odcinka „Gry o tron” nastąpiła w nocy z niedzieli na poniedziałek, a teraz fani produkcji muszą czekać na kolejny epizod. W tym czasie pozostaje im zadowolić się innymi materiałami z ulubionego serialu, którymi chętnie dzieliły się gwiazdy pracujące na planie.

Ciemność widzę!

W ostatnim czasie produkcja wzbudziła dużo emocji związanych ze sposobem realizacji. Najnowszy odcinek produkcji został zatytułowany Długa Noc (ang. The Long Night). Scenarzyści wzięli sobie ten tytuł mocno do serca, bo cała bitwa odbywa się w nocy, skąpana w ciemnościach. Jedynymi źródłami światła jest płonący w niektórych miejscach ogień. Taka sceneria spowodowała, że wiele osób miało problemy z dostrzeżeniem tego co dzieje się na ekranie. Problem dotyczył zwłaszcza widzów, którzy nie zadbali o odpowiednie ustawienie jasności w swoich telewizorach, czy ekranach na których oglądali serial.

Wielu fanów postanowiło podzielić się swoimi komentarzami w tej sprawie na Twitterze. „Recenzja nowego odcinka Gry o Tron: Był tak ciemny, że domyślałem się, że ktoś umarł, gdy muzyka się zmieniała” – napisał jeden z fanów na Twitterze. „Powiedziałbym coś o nowym odcinku #GameofThrones poza tym, że był rozczarowujący dla mnie, ale chyba nie będę w stanie, bo jakieś 75% odcinka to był czarny ekran” – ocenił inny fan serialu.

Czy HBO nazwało to największą bitwą w historii kina, wiedząc, że nie będziemy mogli zobaczyć, czy to prawda? – pytał z kolei redaktor amerykańskiego magazynu The Verge TC Sottek.

