HBO poruszy w maju trudne tematy i pokaże same hity. Tych filmów nie możesz przegapić

"Kampania Beto" – premiera: 29 maja

Film dokumentalny HBO ukazujący kulisy starań kongresmena Partii Demokratycznej Beto O'Rourke'a, który stał się polityczną sensacją na skalę krajową, dzięki jego śmiałej próbie zastąpienia Teda Cruza i reprezentowania Teksasu w Senacie USA.



"Nazywam się: Muhammad Ali" – premiera: 15 maja

Dwuczęściowy film dokumentalny HBO przedstawiający sylwetkę Muhammada Aliego, jednej z największych ikon świata sportu.



"Mój tata pisał pornografię" – premiera: 12 maja

Program specjalny HBO będący zapisem występu Jamie’ego Mortona i jego przyjaciół przed publicznością w Londynie.



"Opieka zastępcza" – premiera: 9 maja

Wyreżyserowany przez laureatów Oscara film dokumentalny o systemie opieki zastępczej.



"W trasie z Aspergerem" – premiera: 1 maja

Sześcioodcinkowy serial dokumentalny HBO pokazujący perypetie grupy komediowej, którą tworzy czterech kumpli z zespołem Aspergera.



"Druga strona medalu: Skandal w amerykańskiej gimnastyce" – premiera: 4 maja

Film dokumentalny HBO o skandalu związanym z molestowaniem seksualnym, który wstrząsnął amerykańskim światem sportu w 2017 roku.



"Searching" – premiera: 26 maja

Zrozpaczony ojciec stara się odszukać córkę za pomocą należącego do niej komputera i jej kont w mediach społecznościowych.



"Kokainowy Rick" – premiera: 12 maja

Zagubiony w życiu czternastolatek bierze przykład z ojca i zaczyna realizować własny pomysł na biznes; plus Matthew McConaughey, Jennifer Jason Leigh.



"Slender Man" – premiera: 10 maja

Cztery uczennice z małego miasteczka biorą udział w rytuale, którego celem jest zdemaskowanie mitycznego i złowrogiego Slender Mana.



"Gęsia skórka 2" – premiera: 5 maja

Dwóch chłopaków uwalnia z manuskryptu groźne potwory i bestie. Muszą zrobić wszystko, aby je powstrzymać. Film w reżyserii zdobywcy Oscara Ariego Sandela.



"Belcanto" – premiera 5 maja

Julianne Moore jako sopranistka, która razem z grupą prominentnych gości zostaje uwięziona przez grupę afrykańskich partyzantów

