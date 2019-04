Program telewizyjny na majówkę. Co warto obejrzeć?

"Kariera Nikosia Dyzmy" (2002) - niedziela 5 maja o godz. 20:00 na TV4

Życie Nikosia Dyzmy (Cezary Pazura), zwykłego grabarza, rudego pechowca, ale utalentowanego mówcy funeralnego, całkiem przypadkowo ulega zmianie.



"Lara Croft: Tomb Raider" (2001) - niedziela 5 maja o godz. 21:40 na TVN7

Miłośniczka ryzyka musi odnaleźć zegar, który daje władzę nad czasem i przestrzenią. W roli głównej Angelina Jolie.



"Wróg publiczny" (1998) - niedziela 5 maja o godz. 22:35 na TVN

Prawnik wchodzi w posiadanie dowodu zbrodni dokonanej przez rządowych agentów i staje się celem szpiegowskich ataków.



"Desperado" (1995) - niedziela 5 maja o godz. 23:05 na Polsacie

Były muzyk poszukuje zabójcy swojej ukochanej, by pomścić jej śmierć.



"Niezgodna" (2014) - niedziela 5 maja o godz. 20:05 na TVP2

Przyszłość, w której społeczność składa się z pięciu frakcji na podstawie cech charakteru.



"Pitch Perfect" (2012) - sobota 4 maja godz. 21:00 na TVN7

Studentka pierwszego roku na Barden University, dołącza do damskiego chóru szkolnego, The Bellas.



"Pożyczony narzeczony" (2011) - sobota 4 maja godz. 20:55 na TVN

W dniu urodzin Rachel budzi się obok Dexa, narzeczonego jej najlepszej przyjaciółki. W rolach głównych Ginnifer Goodwin, Kate Hudson, Colin Egglesfield i John Krasinski.



"Madagaskar" (2005) - sobota 4 maja godz. 20:10 na Polsacie

Lew, zebra, hipopotam i żyrafa wypadają za burtę statku, w wyniku czego lądują na brzegu egzotycznej wyspy.



"Szybcy i wściekli 6" (2013) - piątek 3 maja godz. 23:05 na TVN7

Grupa świetnie wyszkolonych kierowców porywa transport wojskowej broni.



"Wredne dziewczyny" (2004) - piątek 3 maja o godz. 21:00 na TVN7

Licealistka przeprowadza się do Illinois i w szkole poznaje grupę rządzących w niej dziewczyn. W głównych rolach Lindsay Lohan i Rachel McAdams.



"Jak rozpętałem II Wojnę Światową" (1969) - piątek 3 maja o godz. 22:05 na Polsacie

Polski film fabularny nakręcony w 1969 roku, na podstawie powieści Kazimierza Sławińskiego Przygody kanoniera Dolasa.



"Ścigany" (1993) - czwartek 2 maja o godz. 21:00 na TV4

Amerykański film sensacyjny w reżyserii Andrew Davisa. W roli głównej Harrison Ford. Szanowany chirurg Richard Kimble zostaje oskarżony o morderstwo żony i skazany na śmierć. W drodze do więzienia ucieka.



"Nadchodzi Polly" (2004) - czwartek 2 maja o godz. 21:00 na TVN7

Amerykańska komedia romantyczna. W rolach głównych Jennifer Aniston i Ben Stiller.



"Gangi Nowego Jorku" (2002) - środa 1 maja o godz. 23:35 na TV4

Film z 2002 roku w reżyserii Martina Scorsese. W 1862 roku Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio) szuka zemsty za zabicie swojego ojca. W filmie grają także Liam Neeson, Daniel Day-Lewis czy Cameron Diaz.



"Przepowiednia" (2002) - środa 1 maja o godz. 21:00 na TV4

Thriller, w reżyserii Mark Pellingtona. Główne role w filmie zagrali: Richard Gere, Debra Messing oraz Laura Linney. Dziennikarz wyrusza do małego miasteczka w Zachodniej Wirginii, by zbadać szereg dziwnych wydarzeń, w tym wizje psychiczne i pojawienie się dziwnych istot.



"Larry Crowne - Uśmiech losu" (2011) - środa 1 maja o godz. 21:00 na TVN7

Zdobywca Oscara Tom Hanks („Filadelfia", „Forrest Gump") oraz Julia Roberts w niezwykłym filmie o tym, jak życie w najmniej oczekiwanych momentach, potrafi przynieść największe niespodzianki.



"Miami Vice" (2006) - środa 1 maja o godz. 22:35 na TVN

Podający się za przemytników policjanci z Miami, Sonny Crockett i Ricardo Tubbs, podejmują niebezpieczną próbę infiltracji struktur międzynarodowego kartelu narkotykowego.



"Galimatias, czyli Kogel-Mogel II" (1989) - środa 1 maja o godz. 20:35 na Polsacie

Druga część komedii obyczajowej "Kogel-mogel" w reżyserii Romana Załuskiego. Dalsza część perypetii Kasi i Pawła, którzy po ślubie zamieszkują we wsi Brzózki.



"Osaczona" (2016) - środa 1 maja o godz. 23:05 na TVP2

Psycholog dziecięcy Mary Portman obejmuje opiekę nad synem zmarłego męża. Wkrótce dochodzi do dziwnych zdarzeń. Mary ma przerażające wizje. Jej życie w domu na odludziu i w czasie burzy śnieżnej staje się koszmarem.