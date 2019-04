Roksana Węgiel nie wystąpi na Eurowizji w Izraelu. „Nie zależy to od nas”

W listopadzie 2018 roku Roksana Węgiel wygrała Eurowizję Junior. Podczas konkursu zaśpiewała piosenkę „Anyone I Want To Be”. Młoda piosenkarka miała wystąpić także w maju w Izraelu podczas finału konkursu Eurowizji, w którym występują dorośli artyści. – Miałam występować jako gość, ale plany się pozmieniały i będę miała tylko wywiad. Nie zależy to od nas, plany pozmieniały się w Izraelu – powiedziała Roksana Węgiel w rozmowie z Eska.pl.

Tulia reprezentuje Polskę na Eurowizji

W 2019 roku Telewizja Polska zrezygnowała z typowych krajowych preselekcji podczas, których reprezentanta Polski w konkursie Eurowizji wybierano wspólną decyzją publiczności i jury. W tym roku to specjalnie powołana Komisja Konkursowa wytypowała muzyków, którzy pojadą do Izraela. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrano zdaniem ekspertów to najbardziej interesujące. W lutym na oficjalnej stronie Eurowizji podano, że Polskę w 64. edycji konkursu będzie reprezentować zespół Tulia. „Zespół łączy charakterystyczny styl śpiewania z nowoczesną produkcją muzyczną” – opisano.

Finał konkursu Eurowizji w Tel Awiwie odbędzie się 18 maja. Półfinały zostaną przeprowadzone 14 i 16 maja. W pierwszym z nich zaprezentuje się reprezentant Polski.

