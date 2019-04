Ranking najlepiej zarabiających aktorów w Hollywood. Ile zgarniają za jedną produkcję?

„Variety” stworzył listę najlepiej zarabiających aktorów w Hollywood, w oparciu o konkretne produkcje, które mają mieć premiery w tym lub w przyszłym roku. Jak czytamy, w przypadku większości projektów kontrakty aktorów przewidują, że otrzymają oni za swoje role pewien procent zysku. Ponieważ jednak filmy, które trafiają na Netfliksa nie mają szerokiej dystrybucji kinowej, a serwis uzyskuje większość przychodów z subskrypcji, a nie ze sprzedaży i licencji, podobna forma podziału nie jest możliwa. „Variety” pisze, że wynagrodzenia Netfliksa wydają się być większe, jako odzwierciedlenie tej rzeczywistości. Dziennikarze zwracają też uwagę na to, że często sami aktorzy zgadzają się na to, aby zarabiać mniej. Wynika to z prestiżu, jaki daje im zagranie w filmach stworzonych przez uznanych za najlepszych na świecie reżyserów. Tak ma być w przypadku Brada Pitta i Leonardo DiCaprio, grających w „Pewnego razu w Hollywood” Quentina Tarantino. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że niektórzy aktorzy zarabiają więcej, ponieważ pracują przy produkcji filmów, w których sami występują.

1. Ryan Reynolds - 27 mln dolarów

"Six Underground" - film Netfliksa. Nie wyznaczono jeszcze daty premiery.



2. Dwayne Johnson - 20 mln dolarów

"Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" - amerykańska premiera 2 sierpnia 2019.



3. Robert Downey Jr. - 20 mln dolarów

"The Voyage of Doctor Dolittle" - premiera 17 stycznia 2019.



4. Will Smith - 17 mln dolarów

"Bad Boys for Life" - premiera zaplanowana na 17 stycznia 2020 roku.



5. Jason Statham - 13 mln dolarów

"Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" - amerykańska premiera 2 sierpnia 2019.



6. Tom Cruise - 12-14 mln dolarów

"Top Gun: Maverick" - premiera amerykańska zaplanowana na 26 czerwca 2020.



7. Emily Blunt - 12-13 mln dolarów

"Ciche miejsce 2" - premiera w USA zaplanowana na 15 maja 2020 roku.



8. Brad Pitt - 10 mln dolarów

"Pewnego razu w Hollywood" - premiera w USA planowana na 26 lipca 2019.



9. Gal Gadot - 10 mln dolarów

"Wonder Woman 1984" - premiera planowana na 5 czerwca 2020 roku.



10. Leonardo DiCaprio - 10 mln dolarów

"Pewnego razu w Hollywood" - premiera w USA planowana na 26 lipca 2019.



11. Margot Robbie - 9 - 10 mln dolarów

"Birds of Prey" - premiera planowana na 7 lutego 2020 roku.



12. Idris Elba - 8 mln dolarów

"Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" - amerykańska premiera 2 sierpnia 2019.



13. Ben Affleck - 8 mln dolarów

"Triple Frontier" Netfliksa - premiera planowana na 15 marca 2019 roku.



14. Kristen Stewart - 7 mln dolarów

"Aniołki Charliego" - premiera 15 listopada 2019 roku.



15. Martin Lawrence - 6 mln dolarów

"Bad Boys for Life" - premiera zaplanowana na 17 stycznia 2020 roku.



16. Joaquin Phoenix - 4,5 mln dolarów

"Joker" - premiera zaplanowana na 4 października 2019 roku.



17. Jessica Chastain - 2,5 mln dolarów

"To: Rozdział 2" - premiera zaplanowana na 6 września 2019 roku.