3. odcinek „Gry o tron”. 7 istotnych szczegółów, które mogły wam umknąć

"No one can kill the Night King"

"No one can kill the Night King" - brzmiał mit na temat Nocnego Króla. Fraza z podwójnym przeczeniem oznaczałaby, że "Nikt nie może zabić Nocnego Króla". Dokonał tego właśnie Nikt - Arya szkolona w Braaavos na nieuchwytną zabójczynię - "Nikogo".



Sztylet z valyriańskiej stali

W Bożym Gaju Aryia unicestwia Nocnego Króla przy użyciu sztyletu. Jest to to samo ostrze, które pojawiło się już w pierwszym sezonie. Sztylet miał zostać użyty do skrócenia cierpienia Brana po upadku z wieży, gdy został sparaliżowany. W czwartym odcinku siódmego sezonu, podczas sceny w Bożym Gaju, Bran przekazał go siostrze. Podczas bitwy o Winterfell, niemal dokładnie w tym samym miejscu, Aryia użyła ostrza, żeby obronić Brana przed Nocnym Królem.



"Nie dzisiaj"

Przed decydującym momentem bitwy o Winterfell Melisandre przypomina Aryi słowa jej nauczyciela fechtunku Syrio Forela. - Co mówimy bogowi śmierci? - pyta. - Nie dzisiaj - odpowiada Aryia, po czym rusza Bożego Gaju.



Ponowne spotkanie Aryi i Melisandre

Zgodnie z przepowiednią Melisandre, Czerwona Kapłanka spotyka się ponownie z Aryią. - Mówiłaś, że zamknę wiele oczu na zawsze - wspomina córka Neda Starka. - Brązowe, zielone, błękitne - wylicza Melisandre, kładąc nacisk na ostatnie słowo. Wkrótce później jej proroctwo się wypełnia w całości - Aryia zabija Nocnego Króla, którego znakiem rozpoznawczym, podobnie jak wszystkich nieumarłych, były świecące niebieskim światłem oczy.



Beric Dondarrion

Beric Dondarrion umiera, dając czas na ucieczkę Aryi. Fani zwracają uwagę, że ożywiana wielokrotnie postać kona z rękami rozłożonymi na kształt krzyża, wypełniając swoje przeznaczenie. "Pan sprowadził go, gdyż miał cel. Teraz ten cel został osiągnięty" - mówi Melisandre.



"Dźgasz ostrym końcem"

Przed bitwą o Winterfell, Arya daje Sansie broń i wysyła ją do krypty. Kiedy starsza siostra zwraca uwagę, że nie wie, jak jej używać, Arya odpowiada słowami, które sama usłyszała od Jona jako dziecko: "Dźgaj ostrym końcem". To nawiązanie do 2. odcinka pierwszego sezonu i sceny, w której otrzymała "Igłę".



Wygadali się w czołówce

Uważni widzowie już na napisach początkowych dostali ważną wskazówkę - czołówka jest dynamiczna i zmienia się w zależności od tego, kto występuje w danym odcinku. Tym razem pojawiło się tam nazwisko Carice van Houten, odtwórczyni roli Melisandre.Czytaj także:

Co działo się na planie „Gry o tron”? Te zdjęcia dużo zdradzają