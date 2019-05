Renee Zellweger, polska premiera i wariacja nt. „Władcy much”. Tym Netflix chce przyciągnąć nas w maju

Świat, w którym nastolatkowie muszą radzić sobie sami, niczym we „Władcy much” Goldinga? Nowa produkcja z Renee Zellweger? Animacja od twórców „BoJacka Horsemana”? Polski tytuł z Haniszewskim, Jakubikiem i Kuleszą? A może kontynuacje „The Rain” i „Lucyfera”? Wydaje się, że w maju każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdźcie najciekawsze naszym zdaniem propozycje na ten miesiąc i pełną listę nowości zamieszczoną na końcu tekstu. Fanów pewnej piosenki zainteresować powinien też pokazywany na licencji kultowy film z Johnny Deppem.

Screwball



Blow



Lucifer | Season 4



Ostatnie wakacje



Już nie żyjesz | Sezon 1



Tuca & Bertie



What/If



Jestem Mordercą



The Rain: Season 2



The SocietyCzytaj także:

