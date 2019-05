„Milionerzy”. Padło pytanie o piosenkę Pawła Domagały

W wyemitowanym we wtorek odcinku „Milionerów” grę rozpoczęła Justyna Kwaśniewska. Pierwsze dwa pytania nie sprawiły jej najmniejszych trudności.

Z czego w bajce Charles'a Parraulta matka chrzestna wyczarowała karocę dla Kopciuszka?

a) z wiejskiej furki

b) z roweru listonosza

c) z dyni

d) z popiołu

Poprawna odpowiedź na to pytanie to wariant C.

Zryty jest synonimem nierówności pod sufitem.

a) hełm

b) beret

c) żyrandol

d) strop

Poprawna odpowiedź na to pytanie to B. Pytanie za 5 tysięcy dotyczyło jednego z bardzo znanych utworów Pawła Domagały.

Dokończ fragment piosenki: „Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej..."

a) weź na grobie ze mną siądź

b) w moim życiu dziel i rządź

c) razem ze mną idź krok w krok

d) powędrujmy w światła mrok

Chociaż Justyna Kwaśniewska nie pamiętała nazwiska wokalisty, który wykonuje ten utwór, znała poprawną odpowiedź. Zaznaczyła wariant C.

Jaka przeszkoda na polu golfowym to tak zwany bunkier?

a) kępa krzaków

b) dół z piachem

c) sterta siana

d) oczko wodne

Po chwili namysłu postanowiła zaznaczyć wariant B. Dzięki podjęciu tej decyzji wygrała 75 tysięcy złotych. Dotychczas Justyna Kwaśniewska zachowała trzy koła ratunkowe. Będzie kontynuowała grę w kolejnym odcinku „Milionerów”.