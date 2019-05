Mężczyzna popełnił samobójstwo po udziale w programie „Potyczki Jerry'ego Springera”. Rodzina pozywa show

Blake Alvey pojawił się w programie „Potyczki Jerry'ego Springera” w maju 2018 roku. Towarzyszyła mu jego narzeczona Cassie Rutter. W odcinku tym na scenę zaproszono także przyjaciela mężczyzny i w pewnym momencie wdali się oni w bójkę. Zaledwie dwa tygodnie po wyemitowaniu programu, Blake Alvey popełnił samobójstwo.

Według rodziny mężczyzna zabił się „w wyniku emocjonalnego cierpienia” . Bliscy Alvey'a oskarżyli program i prowadzącego o „lekkomyślne podchodzenie do życia innych” . Złożyli w tej sprawie pozew. W rozmowie z NBC jego bliscy stwierdzili, że „wpadł on w zasadzkę” twórców programu, gdy został skonfrontowany z narzeczoną Cassie Rutter. Kobieta powiedziała mu, że była niewierna i zdradziła go z jego przyjacielem. Dodała też, że nie chce już go poślubiać i sprzedała pierścionek zaręczynowy, który od niego otrzymała.

Program został nakręcony 8 maja 2018 roku, a wyemitowany 24 maja 2018 roku. 3 czerwca tego samego roku Alvey odebrał sobie życie. Rodzina uważa, że twórcy show wiedzieli, że wywoła to u mężczyzny skrajne emocje. W pozwie napisali, że Alvey „popełnił samobójstwo w wyniku poważnego emocjonalnego i psychicznego cierpienia oraz udręki” . „Program »Potyczki Jerry'ego Springera« został stworzony tak, aby upokorzyć i wykorzystać takich ludzi jak Blake, lekceważąc przy tym konsekwencje, jakie to może za sobą nieść” – stwierdził Brenton Stanley, prawnik rodziny Alvey i dodał, że „cała rodzina i on będą walczyć o wyciągnięcie z tego jakiś konsekwencji” .

„Potyczki Jerry'ego Springera” to telewizyjny talk-show z USA. Obecnie program emituje angielska stacja Club TV oraz Puls i Puls 2, a program prowadzi Jerry Springer, były polityk.

