„Lot nad kukułczym gniazdem” i Elon Musk. W „Milionerach” padło pytanie za 250 tysięcy

W wyemitowanym wczoraj odcinku „Milionerów” grę kontynuował Piotr z Warszawy. Pytanie o sumę gwarantowaną 40 tys. złotych dotyczyło filmu Milosza Formana.

Próżny trud szukać w filmie Milosza Formana „Lot nad kukułczym gniazdem”:

A: chorych

B: szpitala psychiatrycznego

C: olbrzymiego Indianina

D: kukułek

Uczestnik zaznaczył poprawną odpowiedź – wariant D. Pytanie za 125 tysięcy złotych dotyczyło kwestii zatrudnienia.

Kto był czyim pracodawcą?

A: Nikola Tesla Thomasa A. Edisona

B: Thomas A. Edison Nikoli Tesli

C: Elon Musk Nikoli Tesli

D: Nikola Tesla Elona Muska

Uczestnik po analizie, zdecydował się zaznaczyć odpowiedź D, która okazała się poprawna. Piotrowi z Warszawy na tym etapie gry pozostało do wykorzystania jedno koło ratunkowe – pytanie do publiczności, które wykorzystał przy pytaniu za ćwierć miliona złotych.

W zwierzyńcu niebieskim nie ma przedstawiciela:

A: stawonogów

B: owadów

C: strunowców

D: ssaków

38 proc. publiczności typowało odpowiedź C jako poprawną, 31 proc. obstawiło wariant B, 25 proc. skłaniało się ku odpowiedzi D, a pozostali zaznaczyli wariant A jako właściwy. Uczestnik zasugerował się wskazaniem większości publiczności i obstawił odpowiedź C. Niestety, poprawna odpowiedź na to pytanie to B.

