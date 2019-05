Uczestnik „Big Brothera" usunięty z programu. „Za wulgarne i rasistowskie zachowanie”

W ubiegłą niedzielę program „Big Brother” opuścił Łukasz Darłak, który pojawił się wcześniej w kilku serialach paradokumentalnych w TVN. Prywatnie był związany z pisarzem Michałem Witkowskim. – Jestem zdenerwowany, ale mogłem się trochę spodziewać, bo może nie pasowałem do grupy. To jeszcze nie był mój czas. Chciałbym zostać jeszcze dłużej. Bardzo tęskniłem za babcią i dziadkiem – powiedział po opuszczeniu programu.

Gdy mężczyzna wyszedł z domu Wielkiego Brata, pozostali uczestniczy show komentowali to wydarzenie. Obraźliwe słowa w stosunku do Łukasza Darlaka wypowiadał Jakub Pyśk. W mediach społecznościowych internauci wyrażali oburzenie poglądami i sposobem, w jaki mężczyzna je wyrażał. Jak się okazało, produkcja programu podjęła zdecydowane kroki. Uczestnik został usunięty z programu. „Kuba został ukarany za wulgarne i rasistowskie zachowanie” – czytamy na oficjalnym profilu „Big Brothera” na Instagramie.

Gdzie oglądać program „Big Brother”?

Emisja programu odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 20:00. W ciągu dnia obejrzeć możemy także „Big Brother – Pobudka” (godz. 9:50), „Big Brother – Popołudnie” (godz. 13:35), „Big Brother – Podwieczorek” (godz. 16:40) oraz „Big Brother – Nocą” (godz. 23:15). W wypadku tego ostatniego do studia zapraszani będą celebryci i dziennikarze, którzy komentować będą wydarzenia z odciętego od świata domu. W soboty o godz. 20:00 emitowany będzie „Big Brother Raport”, w czasie którego goście specjalni będą zastanawiać się nad dwójką nominowanych do opuszczenia Domu Wielkiego Brata. W soboty po godzinie 23:00 obejrzeć można „Big Brother Nocą+”. W niedzielę o godz. 20:00 dowiadywać się będziemy, kto odpadł z programu w wydaniu „Big Brother Arena”.

Co dzieje się w Domu Wielkiego Brata, dowiedzieć się możemy także na bieżąco na Player.pl.