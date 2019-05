Intro „Gry o tron” w stylu „True Detective”? Sami zobaczcie, co z tego wyszło

„Detektyw” i „Gra o tron” to jedne z najpopularniejszych i najwyżej ocenianych seriali stworzonych przez HBO. Oba charakteryzują się nie tylko świetną grą aktorską i wciągającym scenariuszem, ale także dużą dbałością o detale, choćby takie jak intro i motyw muzyczny produkcji. Wstępy do obu wspomnianych seriali od lat mogły liczyć na pochwały ze strony fanów, a melodię z „Got” rozpoznają nawet osoby, które nie dotrwały do finałowego sezonu tej produkcji.

Teraz ktoś wpadł na pomysł, by połączyć początki „Gry o tron” i „Detektywa”. Musimy przyznać, że efekt jest naprawdę godny podziwu. Warto zwłaszcza zwrócić uwagę na smaczki, takie jak choćby chorągiew Starków rozwijająca się na twarzy Theona Greyjoya. Podobają wam się tego typu zabawy serialami?

Opening Credits | True Detective (długa wersja)



Opening Credits | Game of Thrones



Game of Thrones Intro (True Detective Style)