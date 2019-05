Kit Harrington o 4. odcinku „Gry o tron”: Jest w tym coś pokręconego i niewygodnego

Uwaga: Tekst zawiera spoilery.

Kurz po bitwie o Winterfell opadł, a do końca „Gry o tron” pozostały już tylko trzy odcinki. Co jeszcze się zdarzy? – Jednym z moich ulubionych odcinków jest czwarty, dlatego że wszystkie postaci pozornie dostały to, czego chciały – komentuje w rozmowie z „Entertainment Weekly” Kit Harrington, nawiązując do sytuacji, w której w Winterfell zgromadziło się około 20 ważnych bohaterów.

– Świat jest na razie bezpieczny. Świętują i żegnają się z utraconymi przyjaciółmi. Ale jako publiczność macie prawo pomyśleć: „To dopiero 4. odcinek, coś musi się zdarzyć” . I to jest fajne, ponieważ sądzę, że bohaterowie są tego tak samo świadomi. Jest w tym coś pokręconego i niewygodnego. To takie szekspirowskie – mówi odtwórca roli Jona Snowa.

Podobną wskazówkę dała Emilia Clarke. Aktorka, która wciela się w postać Daenerys Targaryen, w show Jimmy'ego Kimmela zdradziła: "Odcinek piąty jest jeszcze mocniejszy (od 3. z bitwą o Winterfell – red.)". – To znaczy.. odcinek czwarty, piąty i szósty to szaleństwo, znajdźcie największy możliwy telewizor – zachęcała Clarke.

Zdjęcia i zwiastun

Wgląd w to, co może wydarzyć się w 4. odcinku, dają nam zdjęcia i zwiastun udostępnione przez HBO. Widać na nich m.in. Cersei Lannister w towarzystwie Eurona Greyjoya, Daenerys w otoczeniu swojej świty, Jona Snowa i rodzinę Starków oraz ich sojuszników.

Galeria:

4. odcinek „Gry o tron”. Zdjęcia

Już wcześniej HBO udostępniło zwiastun 4. odcinka. – Wygraliśmy wielką wojnę. Teraz wygramy ostatnią wojnę – zapowiada w nim Matka Smoków.

Kiedy 4. odcinek „Gry o tron” ?