Michał Milowicz kręci nowy film. Ma nawiązywać do kultowych polskich produkcji

Jak informuje Radio Gdańsk, zdjęcia do filmu powstawać mają między innymi w Tczewie. Wiceprezydent tego miasta Adam Burczyk przyznał, że to filmowy zgłosili się do władz miasta z propozycją udziału w tym projekcie. - Nazwiska reżysera i aktorów traktujemy jako gwarancję ciekawej produkcji, dlatego postanowiliśmy skorzystać z tej okazji - wyjaśnił. – Nie wiem, które miejsca zostaną wybrane, ale na pewno będą one kojarzyć się z Tczewem. Mamy też gwarancję, że w filmie będzie padała nazwa naszego miasta – zapewnił Burczyk w rozmowie z Radiem Gdańsk.

Radni Tczewa przyjęli jednogłośnie korektę miejskiego budżetu, w którym znalazła się kwota 123 tys. złotych na promocję w filmie Michała Milowicza.

Film kręcony ma być także w Szczecinie i Zakopanem. Ze wstępnych informacji wynika, że film może wyreżyserować Olaf Lubaszenko, a oprócz Michała Milowicza wystąpi w nim Cezary Pazura i Sławomir.

