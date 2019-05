Powstaje film o dwulatce, która przeżyła Hiroszimę. W obsadzie m.in. Evan Rachel Wood

Sadako Sasaki to Japonka, która w wieku 2 lat przeżyła wybuch bomby atomowej, zrzuconej 6 sierpnia 1945 roku na Hiroszimę. W wieku 11 lat w wyniku napromieniowania, wykryto u niej białaczkę. Wierząc japońskiej legendzie, Sadako postanowiła złożyć origami z tysiąca papierowych żurawi (symbolu długowieczności, aby wyzdrowieć. Zmarła rok później. Do tego czasu złożyła 644 żurawie. Jej dzieło dokończyli jej przyjaciele, a tysiąc papierowych ptaków złożono do grobu razem z nią. W Hiroszimie stoi pomnik dziewczyny – trójnogi postument, na którym znajduje się rzeźba Sadako, która trzyma nad głową ogromnego żurawia origami.

Scenariusz do filmu „One Thousand Paper Cranes” stworzył Ben Bolea, a obraz wyreżyseruje Richard Raymond. Producentami są Ian Bryce ( „Szeregowiec Ryan” ), Richard Raymond i Irene Yeung. Ogłoszono już także, że w filmie zagra jedną z głównych ról Evan Rachel Wood. Wcieli się w rolę autorki Eleanor Coerr, wówczas marzącej o karierze dziennikarskiej, która postanowiła zrobić wszystko, aby świat poznał historię Sadako. 22 lata po śmierci dziewczynki w 1977 roku, pozycja ta stała się światowym bestsellerem. Wiemy już też, że w filmie zobaczymy Jima Strugessa i Shinobu Terajima.

