Już tęsknicie za Avengeresami? Ten zwiastun na pewno poprawi wam humor

Jeżeli nie lubicie spoilerów, to docenicie podejście Sony Pictures Entertainment. Na początku trailera do nowego Spider-Mana odtwórca głównej roli – Tom Holland – ostrzega widzów przed oglądaniem. Wszystko dlatego, że „Far From Home” kontynuuje wątki zaistniałe w „Avengers: Endgame”.

Jeśli jednak należycie do grona szczęśliwców, którzy już widzieli „Koniec gry” i są świadomi tragicznych strat, jakie Avengersi ponieśli w walce z Thanosem, to z przyjemnością obejrzycie zwiastun najnowszego filmu z uniwersum MCU. „Spider-Man: Daleko od domu” zamyka trzecią fazę superbohaterskich filmów Marvela. Wypadałoby więc zrobić to z przytupem. Blisko 3-minutowy trailer daje nadzieję, że tak też właśnie będzie. Nasz optymizm wynika nie tylko z wysokiego poziomu ostatnich produkcji MCU: świetnego „Infinity War”, zabawnego „Antman i Osa”, ładnego „Kapitan Marvel” i epickiego „Endgame”. Na korzyść nowego filmu przemawia udana poprzednia część filmowych przygód Spider Mana - „Homecoming”. Powracające mocne punkty w postaci Happy'ego, Fury'ego oraz Hollanda w roli Człowieka-Pająka także pozwalają nam zachowywać spokój o ten tytuł. Umiejscowienie akcji w Europie oraz dołączenie do obsady Jake'a Gyllenhaala sprawiają wręcz, że nie możemy już doczekać się premiery (w Polsce 5 lipca). Czytaj także:

