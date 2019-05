Netflix wyśmiewa się z polskiej pogody. Nasza wiosna jest mało wiosenna?

„Wiosna, to na pewno ach to ty?” – pytają na Twitterze osoby odpowiedzialne za prowadzenie profilu Netflix Polska (@NetflixPL). Oprócz nawiązania do utworu Marka Grechuty i zespołu Anawa „Wiosna – ach to ty”, możemy obejrzeć też krótki montaż scen znanych z produkcji Netfliksa. Po lewej stronie sielskie obrazki z miejsc, gdzie słoneczko grzeje, a temperatura zachęca do kąpieli. Po prawej – zapętlone ujęcie z „Umbrella Academy”, oczywiście z obowiązkową parasolką i zimnym deszczem.

Spece od marketingu Netfliksa nawiązali oczywiście do tegorocznej majówki, która zwłaszcza pod koniec nie sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Stosunkowo niskie temperatury oraz opady deszczu skutecznie pokrzyżowały część urlopowych planów Polaków. Jedną z najlepszych opcji stał się więc naturalnie serialowo-filmowy maraton w domu. Jakie tytuły mieliście okazję obejrzeć dzięki załamaniu pogody w ten weekend? Podzielcie się tym z nami, pisząc w komentarzach.

